Газовики призывают абонентов не пропустить срок поверки счётчика газа

Именно на абонента Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 №549, возлагается обязанность своевременно обеспечивать проведение поверки прибора учёта газа (пп. "в" п. 21).
Поставщик газа просит предельно внимательно отнестись к выбору организации для проведения поверки прибора учёта газа и предупреждает, что участились случаи мошенничества, связанные с выдачей, а также использованием поддельных свидетельств о поверке приборов учёта.
Не рекомендуем потребителям проводить поверку приборов учёта газа на месте эксплуатации, поскольку её результаты могут быть признаны недействительными. Обращаем внимание потребителей на участившиеся случаи рассылки писем от организаций, предлагающих поверку счётчиков газа. Такие письма не имеют законного основания и не являются обязательными для исполнения, так как после установки прибора учёта газа потребитель несёт за него полную индивидуальную ответственность, включая самостоятельное отслеживание сроков его поверки и право на собственный выбор поверителя.
Юрий Мухин
заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
В случае необходимости получения информации о действующих нормативно-правовых актах по обеспечению единства измерений, порядке проведения поверки конкретных типов счётчиков газа или получения копий технической документации на приборы учёта, поставщик газа просит направлять запросы по электронной почте в адрес отдела метрологии и АСКУГ ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» на e-mail: [email protected].
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