Газовики призывают абонентов не пропустить срок поверки счётчика газа

Не рекомендуем потребителям проводить поверку приборов учёта газа на месте эксплуатации, поскольку её результаты могут быть признаны недействительными. Обращаем внимание потребителей на участившиеся случаи рассылки писем от организаций, предлагающих поверку счётчиков газа. Такие письма не имеют законного основания и не являются обязательными для исполнения, так как после установки прибора учёта газа потребитель несёт за него полную индивидуальную ответственность, включая самостоятельное отслеживание сроков его поверки и право на собственный выбор поверителя.