Раздача бездомных собак в седьмой раз прошла в Белгороде

Выставка-раздача питомцев проводится каждый год осенью и весной. Со всеми собаками работают волонтёры, которые приезжают в пансионат и занимаются с животными в течение двух-трёх недель до выставок. В этом году к ним присоединилась ВОО «Молодая гвардия».
Этой осенью приняли участие 19 собак из пансионата и 15 из частных передержек. Все они привиты, имеют ветеринарный паспорт, а также полностью социализированы.
У нас прибавилось количество сторонних участников, т.е. к нам присоединяются люди, которые этим занимаются. Таким образом мы потихоньку из маленькой группы перерастаем в большой проект. В дальнейшем планируется расширение базы и включение её в единую базу безнадзорных животных. Ольга Ургант
волонтёр пансионата
Жители города могли не только принести корм и необходимые вещи для животных, но и поиграть с ними, задать вопрос волонтёрам о привычках и повадках какой-либо собаки.
В 2015 году взяли на выставке Матильду, благодаря ей мы сейчас гуляем утром независимо от погоды. У неё лучшие качества как от дворняжки, так и от овчарки. Берите собак! Ведь это самые благодарные существа, вы будете очень счастливы. Людмила Косухина
жительница Белгорода
Всего в пансионате безнадзорных животных находится более 50 собак.
Мы помогаем в основном в акциях, например, «Дни счастливой собаки», «Не бросайте животных на даче». У меня это уже пятая выставка. Сейчас в нашем доме живёт собака, которую я подобрала летом в 2016 году. Её сбила машина, долгое время лечили, ухаживали и решили оставить. Иногда берём животных на частные передержки и потом успешно пристраиваем. Надежда
волонтёр пансионата временного содержания безнадзорных животных
На сегодняшней выставке-раздаче 11 питомцев нашли свой новый дом, от будущего хозяина необходим был только паспорт, подписание договора и большое желание подарить собаке весёлую и семейную жизнь.
Потому что жалко. Мы пристроили уже трёх собак: один породистый – хаски, а второй – беспородный, вот сегодня взяли третьего. Мне просто нельзя заходить на эти сайты, ибо моё сердце хочет приютить каждую. Хотелось бы, чтобы люди стали добрее и чувственнее, ведь каждый желает иметь уютный домик, независимо, человек это или собака. Анастасия
жительница Белгорода
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