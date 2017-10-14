Раздача бездомных собак в седьмой раз прошла в Белгороде

Потому что жалко. Мы пристроили уже трёх собак: один породистый – хаски, а второй – беспородный, вот сегодня взяли третьего. Мне просто нельзя заходить на эти сайты, ибо моё сердце хочет приютить каждую. Хотелось бы, чтобы люди стали добрее и чувственнее, ведь каждый желает иметь уютный домик, независимо, человек это или собака. Анастасия