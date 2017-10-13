Жильцов многоквартирного дома эвакуировали в Белгородском районе из-за повреждения газопровода

Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» напоминают: повреждение газопровода грозит авариями, взрывами, пожарами и несчастными случаями. Для предупреждения подобных ситуаций по всем вопросам, связанным с проведением работ в охранной зоне газопроводов, следует обращаться в районные газовые службы по месту жительства. Если их адреса и телефоны неизвестны, для уточнения газовики рекомендуют обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 со стационарного или 104 – с мобильного. В случае повреждения газопровода для локализации и ликвидации аварии на сети газораспределения необходимо незамедлительно связаться с аварийно-диспетчерской службой по указанным выше телефонам и чётко следовать рекомендациям специалистов до прибытия аварийной бригады.

