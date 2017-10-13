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Жильцов многоквартирного дома эвакуировали в Белгородском районе из-за повреждения газопровода

13 октября 2017, 13:06
В посёлке Разумном из-за повреждения спецтехникой подземного газопровода произошла загазованность подвальных помещений многоквартирного дома.

Как рассказали в Центральной аварийно-диспетчерской службе региональной газораспределительной компании, сигнал о повреждении газопровода поступил в 16:50. Специалисты компании «Славян-Строй» проводили земляные работы в посёлке Разумном по проспекту Ленина между домами №5 и 6. В результате повреждения подземного газопровода среднего давления произошла загазованность подвальных помещений 60-квартирного дома №5. Как пояснили в газовой службе, концентрация газа превысила 1%. В результате были эвакуированы жильцы этого дома.

Со стороны специалистов нашего филиала были предприняты все необходимые действия, чтобы максимально быстро обеспечить возвращение людей домой. С 21:30 жильцам разрешили заходить в квартиры, концентрация газа в подвале и подъездах по результатам замеров составила 0 %. Восстановительные работы будут проведены сегодня, 13 октября. Константин Генинг

главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»

Он также подчеркнул, что причиной произошедшего стало несоблюдение правил проведения работ в охранной зоне газопроводов.

Строительная компания не предупредила нас о своих намерениях проводить на этом участке земляные работы. Хотя по правилам при проведении земляных и строительно-монтажных работ в охранной зоне газораспределительной сети необходимо не менее чем за три рабочих дня до их начала пригласить представителя нашей компании на место производства работ для обозначения трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети. Константин Генинг

главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»

По закону нарушитель будет обязан возместить газоснабжающей организации материальный ущерб, нанесённый в результате повреждения газопровода.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» напоминают: повреждение газопровода грозит авариями, взрывами, пожарами и несчастными случаями. Для предупреждения подобных ситуаций по всем вопросам, связанным с проведением работ в охранной зоне газопроводов, следует обращаться в районные газовые службы по месту жительства. Если их адреса и телефоны неизвестны, для уточнения газовики рекомендуют обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 со стационарного или 104 – с мобильного. В случае повреждения газопровода для локализации и ликвидации аварии на сети газораспределения необходимо незамедлительно связаться с аварийно-диспетчерской службой по указанным выше телефонам и чётко следовать рекомендациям специалистов до прибытия аварийной бригады.

Фото Николая Русанова

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