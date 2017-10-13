«Семёрка» с девушкой за рулём устроила тройное столкновение в Белгороде

В 16:15 на улице Колхозной в селе Стрелецкое Яковлевского района 45-летний велосипедист выехал на полосу встречного движения, где его сбил грузовик ГАЗ-330730, после чего он врезался в забор. Мужчину доставили в лечебное заведение, но от госпитализации он отказался.