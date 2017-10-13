«Семёрка» с девушкой за рулём устроила тройное столкновение в Белгороде

В 14:00 на малом проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде ВАЗ-21074, которым управляла 23-летняя девушка, не пропустил «Ниссан Жук». После столкновения «семёрка» врезалась ещё и в стоявший «Фольксваген Пассат». 45-летний водитель «Ниссана» получил травмы.
В 15:00 на улице Чичерина в Белгороде ВАЗ-21053 сбил 77-летнего мужчину, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали в горбольницу № 1.
В 16:15 на улице Колхозной в селе Стрелецкое Яковлевского района 45-летний велосипедист выехал на полосу встречного движения, где его сбил грузовик ГАЗ-330730, после чего он врезался в забор. Мужчину доставили в лечебное заведение, но от госпитализации он отказался.