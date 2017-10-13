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Прохождение техосмотра отследят через ГЛОНАСС

13 октября 2017, 12:59
Ространснадзор проверит центры диагностики, в первую очередь те, где выдают диагностические карты без техосмотра.

Согласно поправкам в закон об обязательном техническом осмотре транспорта, разработанным Минэкономразвития, штрафы для таких ЦТО увеличатся до 100 тысяч рублей. Информацию о недобросовестных компаниях передадут в Российский союз автостраховщиков, который может лишить их аккредитации. Сейчас в России 4,8 тысячи центров имеют право выдавать диагностические карты для ОСАГО.

Чтобы выявить нарушителей, Ространснадзор будет устраивать внеплановые проверки по жалобам граждан и вычислять центры, рабочие мощности которых не соответствуют числу выданных карт. Кроме того, прохождение техосмотра будут фиксировать на фото и видео и отслеживать в ГЛОНАСС: если геолокации машины и техцентра не совпадут, диагностическую карту заблокируют.

Изменения в законодательство могут быть внесены до конца этого года, пишет «Российская газета».

#Новости#Глонасс#Техосмотр#Общество
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