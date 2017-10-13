По записям в соцсетях в Белгородской области оштрафовали семь водителей

За неделю УМВД России по г. Белгороду в ходе мониторинга медиаресурсов выявило обращения граждан, связанные с проблемами светофорного регулирования, неудовлетворительным состоянием дорожно-уличной сети. Также были обнаружены фотографии и видеозаписи с нарушениями водителями ПДД.
В отношении 7 водителей возбуждены административные расследования: за проезд на запрещающий сигнал светофора, остановку и стоянку в неположенном месте, нарушение правил расположения на проезжей части, невыполнение водителем обязанностей при ДТП.
Уже удалось привлечь к ответственности водителя большегруза, который при движении задним ходом повредил часть административного здания и скрылся с места ДТП. Нарушителя оперативно задержали благодаря бдительности жителя областного центра. Водителю назначили 5 суток административного ареста, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду.
Сотрудники ГИБДД выражают гражданам благодарность за оказанную помощь в организации безопасности дорожного движения.