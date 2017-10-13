По записям в соцсетях в Белгородской области оштрафовали семь водителей

За неделю УМВД России по г. Белгороду в ходе мониторинга медиаресурсов выявило обращения граждан, связанные с проблемами светофорного регулирования, неудовлетворительным состоянием дорожно-уличной сети. Также были обнаружены фотографии и видеозаписи с нарушениями водителями ПДД.