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По записям в соцсетях в Белгородской области оштрафовали семь водителей

13 октября 2017, 14:55
По всем обращениям граждан назначена проверка.

За неделю УМВД России по г. Белгороду в ходе мониторинга медиаресурсов выявило обращения граждан, связанные с проблемами светофорного регулирования, неудовлетворительным состоянием дорожно-уличной сети. Также были обнаружены фотографии и видеозаписи с нарушениями водителями ПДД.

В отношении 7 водителей возбуждены административные расследования: за проезд на запрещающий сигнал светофора, остановку и стоянку в неположенном месте, нарушение правил расположения на проезжей части, невыполнение водителем обязанностей при ДТП.

Уже удалось привлечь к ответственности водителя большегруза, который при движении задним ходом повредил часть административного здания и скрылся с места ДТП. Нарушителя оперативно задержали благодаря бдительности жителя областного центра. Водителю назначили 5 суток административного ареста, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду.

Сотрудники ГИБДД выражают гражданам благодарность за оказанную помощь в организации безопасности дорожного движения.

#Новости#Пдд#Административные правонарушения#Проверка#Соцсети#Гибдд#Город
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