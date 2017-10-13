МВД утвердило новый регламент по контролю за соблюдением ПДД

Новый приказ соответствует действующему законодательству.
Согласно ему, любого водителя могут остановить на трассе и проверить права, даже если он не нарушил правила. Документы нужно передавать без обложки, лишних бумаг и вещей. Остановив машину, автоинспекторы не смогут снять госномера или отобрать у водителя права, это можно сделать лишь после решения суда.
В обновлённом регламенте разрешили ставить камеры автофиксации нарушений возле временных знаков.
В документе отсутствует пункт, разрешающий автолюбителям делать фото- и видеозаписи беседы с сотрудниками Госавтоинспекции, однако сами инспекторы обязаны вести такую съёмку. Граждане по-прежнему могут фиксировать происходящее в соответствии с законом о полиции, пишет «Российская газета».