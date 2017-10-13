МВД утвердило новый регламент по контролю за соблюдением ПДД

Согласно ему, любого водителя могут остановить на трассе и проверить права, даже если он не нарушил правила. Документы нужно передавать без обложки, лишних бумаг и вещей. Остановив машину, автоинспекторы не смогут снять госномера или отобрать у водителя права, это можно сделать лишь после решения суда.