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МВД утвердило новый регламент по контролю за соблюдением ПДД

13 октября 2017, 16:56
Предыдущий приняли девять лет назад, за это время российские законы серьёзно изменились.

Новый приказ соответствует действующему законодательству.

Согласно ему, любого водителя могут остановить на трассе и проверить права, даже если он не нарушил правила. Документы нужно передавать без обложки, лишних бумаг и вещей. Остановив машину, автоинспекторы не смогут снять госномера или отобрать у водителя права, это можно сделать лишь после решения суда.

В обновлённом регламенте разрешили ставить камеры автофиксации нарушений возле временных знаков.

В документе отсутствует пункт, разрешающий автолюбителям делать фото- и видеозаписи беседы с сотрудниками Госавтоинспекции, однако сами инспекторы обязаны вести такую съёмку. Граждане по-прежнему могут фиксировать происходящее в соответствии с законом о полиции, пишет «Российская газета».

#Новости#Пдд#Правила дорожного движения#Общество
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