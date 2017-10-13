«ММАтильда»: Фёдор Емельяненко снялся в документальном фильме в поддержку Николая II

Монолог главы Союза ММА Фёдора Емельяненко можно увидеть с 7:20 по 8:50 по хронометражу фильма. Он рассказал, что изучал житие преподобного Серафима Саровского и узнал, что батюшка сказал такие слова: «Царя, который меня прославит, я прославлю».