Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородский дуб, спидкубинг и депрессия – итоги недели

13 октября 2017, 13:37
Обзор интересных событий 9-13 октября.

Не успели белгородцы забыть о массовых эвакуациях, как 9 октября вновь оцепили несколько объектов. Подробнее – в пополнении темы «Белгород в оцеплении»: http://www.bel.ru/news/theme/belgorod-v-oceplenii/

Чем ещё запомнится эта неделя, читайте в обзоре ИА «Бел.Ру».

В Белгороде

«Сборка кубика Рубика ногами и на скорость: в Белгороде прошли международные соревнования по спидкубингу»

Анаит Мурадян

Спортсмены состязались в 18 дисциплинах: http://www.bel.ru/news/belgorod/sborka-kubika-rubika-nogami-i-na-skorost-v-belgoro.html

«Работа «на удалёнке»: каждый 25-й белгородец сменил офис на квартиру»: http://www.bel.ru/news/belgorod/rabota-na-udalyenke-kazhdyy-25y-belgorodets-smenil.html

В области

«Школьники без автобуса, или Что необходимо преодолеть ученику сельской школы в Белгородском районе»

Елена Свиридова

Читатель «Бел.Ру» о том, какие трудности приходится преодолевать, чтобы отправить ребёнка в школу в соседнее село: http://www.bel.ru/news/region/shkolniki-bez-avtobusa-ili-chto-neobkhodimo-preodo.html

«Особенности региональной охоты: как выстроено охотничье хозяйство в Белгородской области»

Евгений Грицков

О квотах, браконьерах и возможном трёхлетнем моратории на охоту в регионе: http://www.bel.ru/news/region/osobennosti-regionalnoy-okhoty-kak-vystroeno-okhot.html

«Автодорога Белгород-Павловск может получить статус федеральной трассы»: http://www.bel.ru/news/region/na-kapremont-avtodorogi-v-rovenskom-rayone.html

Общество

«Белгородский дуб стал «Российским деревом года»: http://www.bel.ru/news/society/belgorodskiy-dub-stal-rossiyskim-derevom-goda.html

«Общественники выбрали лучшие детские сады, школы и вузы Белгородской области»: http://www.bel.ru/news/society/obshchestvenniki-vybrali-luchshie-detskie-sady-shk.html

Культура

«Жизнь и чудеса Иоасафа Белгородского увидят посетители художественного музея»

Евгений Грицков

Выставку одной иконы приурочили к 350-летию Белгородской епархии: http://www.bel.ru/news/culture/zhizn-i-chudesa-ioasafa-belgorodskogo-uvidyat-pose.html?clear_cache=Y

Спорт

«Завершились первенство и чемпионат Белгорода и Белгородского района по мотокроссу»

Татьяна Счастливая

Участие в мотокроссе приняли 10 команд: http://www.bel.ru/news/sport/zavershilis-pervenstvo-i-chempionat-belgoroda-i-be.html

«Спортсменка из Губкина стала абсолютной чемпионкой Белгородской области по фитнес-бикини»: http://www.bel.ru/news/sport/sportsmenka-iz-gubkina-stala-absolyutnoy-chempionk.html

Медицина

«Скрипка, орешки и пыль как лекарства от депрессии»

Евгений Грицков

В Белгороде обсудили депрессию и профилактику суицидального поведения: http://www.bel.ru/news/medicine/skripka-oreshki-i-pyl-kak-lekarstva-ot-depressii.html

В России

«Анна Кузнецова: Теперь можно посещать детские сады и школы без пробы Манту»: http://www.bel.ru/news/russia/anna-kuznetsova-teper-mozhno-poseshchat-detskie-sa.html

Фоторепортаж

«Меняем окрас: осень вступила в свои права в Белгороде»

Красивая и печальная осень в объективе Валерия Морева: http://www.bel.ru/news/photo/menyaem-okras-osen-vstupila-v-svoi-prava-v-belgoro.html

#Новости#Спидкубинг#Итоги#Мотокросс#Кубик рубика#Депрессия#Дуб#Обзор#Итоги недели#Осень#Оцепление#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18