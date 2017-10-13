Белгородский дуб, спидкубинг и депрессия – итоги недели

Не успели белгородцы забыть о массовых эвакуациях, как 9 октября вновь оцепили несколько объектов. Подробнее – в пополнении темы «Белгород в оцеплении»: http://www.bel.ru/news/theme/belgorod-v-oceplenii/
Чем ещё запомнится эта неделя, читайте в обзоре ИА «Бел.Ру».
В Белгороде
«Сборка кубика Рубика ногами и на скорость: в Белгороде прошли международные соревнования по спидкубингу»
Анаит Мурадян
Спортсмены состязались в 18 дисциплинах: http://www.bel.ru/news/belgorod/sborka-kubika-rubika-nogami-i-na-skorost-v-belgoro.html
«Работа «на удалёнке»: каждый 25-й белгородец сменил офис на квартиру»: http://www.bel.ru/news/belgorod/rabota-na-udalyenke-kazhdyy-25y-belgorodets-smenil.html
В области
«Школьники без автобуса, или Что необходимо преодолеть ученику сельской школы в Белгородском районе»
Елена Свиридова
Читатель «Бел.Ру» о том, какие трудности приходится преодолевать, чтобы отправить ребёнка в школу в соседнее село: http://www.bel.ru/news/region/shkolniki-bez-avtobusa-ili-chto-neobkhodimo-preodo.html
«Особенности региональной охоты: как выстроено охотничье хозяйство в Белгородской области»
Евгений Грицков
О квотах, браконьерах и возможном трёхлетнем моратории на охоту в регионе: http://www.bel.ru/news/region/osobennosti-regionalnoy-okhoty-kak-vystroeno-okhot.html
«Автодорога Белгород-Павловск может получить статус федеральной трассы»: http://www.bel.ru/news/region/na-kapremont-avtodorogi-v-rovenskom-rayone.html
Общество
«Белгородский дуб стал «Российским деревом года»: http://www.bel.ru/news/society/belgorodskiy-dub-stal-rossiyskim-derevom-goda.html
«Общественники выбрали лучшие детские сады, школы и вузы Белгородской области»: http://www.bel.ru/news/society/obshchestvenniki-vybrali-luchshie-detskie-sady-shk.html
Культура
«Жизнь и чудеса Иоасафа Белгородского увидят посетители художественного музея»
Евгений Грицков
Выставку одной иконы приурочили к 350-летию Белгородской епархии: http://www.bel.ru/news/culture/zhizn-i-chudesa-ioasafa-belgorodskogo-uvidyat-pose.html?clear_cache=Y
Спорт
«Завершились первенство и чемпионат Белгорода и Белгородского района по мотокроссу»
Татьяна Счастливая
Участие в мотокроссе приняли 10 команд: http://www.bel.ru/news/sport/zavershilis-pervenstvo-i-chempionat-belgoroda-i-be.html
«Спортсменка из Губкина стала абсолютной чемпионкой Белгородской области по фитнес-бикини»: http://www.bel.ru/news/sport/sportsmenka-iz-gubkina-stala-absolyutnoy-chempionk.html
Медицина
«Скрипка, орешки и пыль как лекарства от депрессии»
Евгений Грицков
В Белгороде обсудили депрессию и профилактику суицидального поведения: http://www.bel.ru/news/medicine/skripka-oreshki-i-pyl-kak-lekarstva-ot-depressii.html
В России
«Анна Кузнецова: Теперь можно посещать детские сады и школы без пробы Манту»: http://www.bel.ru/news/russia/anna-kuznetsova-teper-mozhno-poseshchat-detskie-sa.html
Фоторепортаж
«Меняем окрас: осень вступила в свои права в Белгороде»
Красивая и печальная осень в объективе Валерия Морева: http://www.bel.ru/news/photo/menyaem-okras-osen-vstupila-v-svoi-prava-v-belgoro.html