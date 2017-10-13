70-80 случаев пневмонии регистрируется в Белгородской области каждую неделю

За неделю со 2 по 8 октября за медпомощью с ОРВИ и гриппом обратились более 5000 человек. В пересчёте на 10 тысяч населения показатель составил 35,7, что на 29 % ниже эпидемиологического порога. При этом темп роста за неделю даже снизился – на 4 %.