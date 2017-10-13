70-80 случаев пневмонии регистрируется в Белгородской области каждую неделю

Очень важно проведение разъяснительной работы с населением. Тема, наверное, уже избита, но всегда актуальна. В Белгородской области заболеваемость ниже эпидемиологического порога, но в отдельных регионах России уже намечается рост числа заболевших. Елена Оглезнева
За неделю со 2 по 8 октября за медпомощью с ОРВИ и гриппом обратились более 5000 человек. В пересчёте на 10 тысяч населения показатель составил 35,7, что на 29 % ниже эпидемиологического порога. При этом темп роста за неделю даже снизился – на 4 %.
В инфекционные отделения больниц положили 140 человек, в том числе 102 ребёнка. Еженедельно регистрируется 70-80 случаев пневмонии.
В августе и сентябре в рамках мониторинга за циркуляцией вирусов в области провели 1166 исследований, циркуляцию не выявили. В 39,4% случаев подтверждён риновирус, в 12,1% – парагрипп, бокавирус, в 2% – коронавирус и аденовирус.
Вакцинация – на сегодня самый доступный и экономически целесообразный способ снижения заболеваемости гриппом. Наиболее эффективно привиться от гриппа до начала эпидемии. Защитный эффект развивается через 10-12 дней после вакцинации и длится до года. Елена Оглезнева
За счёт федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок в Белгородской области планируют привить от гриппа 608 869 человек, в том числе 171 349 детей. Это 40 % населения региона.
Привить должны детей от шести месяцев до семи лет, школьников, студентов, пожилых людей старше 60 лет, призывников, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, беременных женщин, а также медиков, преподавателей, работников транспорта и коммунальной сферы.
Проводится работа и с предприятиями. Многие проводят вакцинацию работников за свой счёт.
Грипп – дополнительная нагрузка на сотрудников, снижение производительности. Работа предприятия в случае эпидемии может быть парализована. Поэтому вакцинация экономически оправдана и выгодна. Елена Оглезнева
За счёт предприятий иммунизировано 11 024 работника. Особое внимание уделяется работникам предприятий птицеводства, сотрудникам зоопарков, имеющих контакт с живой птицей.
Со 2 по 16 октября Роспотребнадзор области организовал горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. С 10 до 17 часов можно получить консультации по телефонам 8-800-222-04-31 и 31-27-95.
На вопрос о том, можно ли вернуть обязательную вакцинацию детей в детсадах и школах, Елена Оглезнева ответила, что на сегодня это больной вопрос.
Даже на телеканалах сегодня звучат противоположные мнения. Геннадий Онищенко пытался провести идею об отказе от письменного согласия родителей на прививку, но на данный момент всё так, как есть. Наша задача – переубеждать, работать в разных группах населения. Елена Оглезнев