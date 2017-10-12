Жизнь и чудеса Иоасафа Белгородского увидят посетители художественного музея

Презентацию иконы приурочили к 350-летию Белгородской епархии. О её истории и о жизни Иоасафа рассказал иерей Храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отец Александр Фокин.
Епархия включала в себя огромное количество населённых пунктов – и Харьковскую, часть Орловской, Курской и Сумской областей по теперешним временам. И яркой звездой среди всех святителей явился Иоасаф, святитель Белгородский. Мы называем святителя Иоасафа ангелом святого Белогорья, он является покровителем Белгорода. Икона – житийная, особая, она включает в себя несколько икон, рассказывающих о жизни, воспитании и подвигах святителя Иоасафа. Отец Александр Фокин
Гостям показали сюжеты о жизни Иоасафа Белгородского, о мстёрской школе иконописи и об авторе иконы – художнике из Владимира Сергее Ратникове.
Рассказала об особенностях иконы заведующая научно-экспозиционным отделом музея Галина Половина.
Икона в первую очередь несёт духовную ценность, а не художественную. Но для искусствоведов и работников музея художественная ценность не менее важна. Наша задача – сохранять лучшие традиции иконописания. Галина Половина
Главное в жизни и творчестве Сергея Ратникова – иконопись. Иконы Ратникова находятся во Владимиро-Суздальском заповеднике, в известных монастырях, в Троице-Сергиевой лавре, в музеях.
В 2013 году выставка художника проходила в белгородском художественном музее. Именно тогда музей заказал живописцу житийную икону святителя Иоасафа. Создание житийной иконы – кропотливая работа в течение нескольких месяцев. Вокруг центральной иконы святого изображают сюжеты из его жизни, чудеса после его смерти.
Икона написана в лучших традициях мстёрской иконописи – некогда одного из крупнейших иконописных центров России. Житийные иконы появились в IX веке в Византии. Из всех православных стран житийная икона большей популярностью пользовалась именно на Руси. Житийная икона помогала транслировать богатый спектр идей, смысловых оттенков, почерпнутых из жизнеописаний святых.
Перед нами действительно уникальная икона. Существует несколько иконографических изображений Иоасафа, но житийная икона создана впервые. Галина Половинкина
Литературным источником иконы послужило житие, составленное Никодимом, епископом Белгородским, и изданное в Курске в 1914 году. Святой изображён в рост, в праздничном облачении и с посохом.
18 сцен из его жития изображены на клеймах – рождество, крещение, обучение, успение, этапы послужения, возвращение мощей. Обычно клейм 8-10. Сергей Ратников пошёл дальше, включив дополнительные сцены. Их описания вывешены в зале рядом с иконой: для посетителей адаптировали цитаты из жития к каждому клейму на доступный язык и расположили схему прочтения клейм.
Экспозиция будет открыта в музее до января следующего года.