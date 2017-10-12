Жизнь и чудеса Иоасафа Белгородского увидят посетители художественного музея

Епархия включала в себя огромное количество населённых пунктов – и Харьковскую, часть Орловской, Курской и Сумской областей по теперешним временам. И яркой звездой среди всех святителей явился Иоасаф, святитель Белгородский. Мы называем святителя Иоасафа ангелом святого Белогорья, он является покровителем Белгорода. Икона – житийная, особая, она включает в себя несколько икон, рассказывающих о жизни, воспитании и подвигах святителя Иоасафа. Отец Александр Фокин