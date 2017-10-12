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Новые банкноты 200 и 2000 рублей представили россиянам

12 октября 2017, 12:42
Первыми их используют жители Крыма, Дальнего Востока и Москвы.

Банкноты номиналами 200 и 2000 рублей вводят в обращение с сегодняшнего дня, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Первыми их получат жители указанных регионов, а массовый ввод начнётся в декабре, после настройки кассового оборудования и банкоматов.

Купюры показали впервые, до этого дизайн и защитные признаки держались в тайне для защиты от фальшивомонетчиков. На лицевой стороне 200-рублёвой банкноты изображён памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте – вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом 2000 рублей на лицевой – вид на мост Русский во Владивостоке, на оборотной стороне – космодром Восточный. Изображения выбрали по результатам всенародного голосования в прошлом году.

Срок службы новых банкнот повысится в полтора раза. Также они будут иметь новый QR-код, позволяющий получить необходимую информацию о конкретной купюре, сообщает «Российская газета».

Фото Александра Королькова, «Российская газета»

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