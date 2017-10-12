Новые банкноты 200 и 2000 рублей представили россиянам

Купюры показали впервые, до этого дизайн и защитные признаки держались в тайне для защиты от фальшивомонетчиков. На лицевой стороне 200-рублёвой банкноты изображён памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте – вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом 2000 рублей на лицевой – вид на мост Русский во Владивостоке, на оборотной стороне – космодром Восточный. Изображения выбрали по результатам всенародного голосования в прошлом году.