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Недовес – перевес: товары с правильным весом Росстандарт пометит специальной буквой

12 октября 2017, 11:37
Агентство по метрологии предложит производителям фасованных товаров участвовать в добровольных испытаниях на соответствие реального веса и объёма продукции заявленным на упаковке.

Успешно прошедшие их товары получат сертификат и маркировку «Ф», что даст им маркетинговое преимущество. Пока действителен сертификат, товар могут без предупреждения забирать на проверку из магазина, со склада или непосредственно с производства. Допустимый недовес и недолив может составить от 1% до 9% от веса или объёма продукции, норму зафиксируют в новом нацстандарте, который разработают на основе международных требований. В европейских странах подобная система существует более 40 лет, там применяется маркировка «Е».

Действующий российский стандарт содержит требования к среднему содержимому партии: если в одну пачку непреднамеренно не доложили, в другой должно оказаться чуть больше заявленного. В новом стандарте такие требования распространятся на все товары в упаковке, в том числе на мешки с цементом, землёй, овощами.

Добросовестные производители смогут пройти сертификацию с первой половины 2018 года.

Росстандарт планирует договориться с Европой о взаимном признании знаков соответствия, пишет «Российская газета».

#Новости#Росстандарт#Общество
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