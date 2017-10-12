Недовес – перевес: товары с правильным весом Росстандарт пометит специальной буквой

Успешно прошедшие их товары получат сертификат и маркировку «Ф», что даст им маркетинговое преимущество. Пока действителен сертификат, товар могут без предупреждения забирать на проверку из магазина, со склада или непосредственно с производства. Допустимый недовес и недолив может составить от 1% до 9% от веса или объёма продукции, норму зафиксируют в новом нацстандарте, который разработают на основе международных требований. В европейских странах подобная система существует более 40 лет, там применяется маркировка «Е».