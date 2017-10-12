Контрабандисты устроили гонку с таможенниками на границе Белгородской области

Водитель одной из «ГАЗелей» пытался уехать с места преступления, но таможенники догнали и задержали автомобиль. В машинах оказалось несколько тонн очищенных грецких орехов, одежда, обувь и сумки с логотипами люксовых брендов. Все вещи отправят на экспертизу.