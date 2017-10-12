Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Контрабандисты устроили гонку с таможенниками на границе Белгородской области

12 октября 2017, 16:10
В «ГАЗелях» обнаружили крупную партию брендовых вещей и несколько тонн очищенных грецких орехов. Товар конфисковали.

Ночью из Шебекино в сторону украинской границы выехали пустые «ГАЗели», а затем загруженные двинулись обратно. В два часа ночи, когда контрабандисты перегружали товар в фуры, их задержали оперативники и СОБРовцы Белгородской таможни.

Водитель одной из «ГАЗелей» пытался уехать с места преступления, но таможенники догнали и задержали автомобиль. В машинах оказалось несколько тонн очищенных грецких орехов, одежда, обувь и сумки с логотипами люксовых брендов. Все вещи отправят на экспертизу.

Сотрудники таможни задержали нескольких россиян. Их могут привлечь к ответственности за незаконное перемещение через границу Таможенного союза товаров и транспорта и приобретение таких товаров (ч. 1 ст. 16.1, ч. 1 ст. 16.21 КоАП РФ), сообщает пресс-служба таможни.

Фото Белгородской таможни

#Новости#Контрабанда#Таможня#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18