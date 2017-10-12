Контрабандисты устроили гонку с таможенниками на границе Белгородской области

Ночью из Шебекино в сторону украинской границы выехали пустые «ГАЗели», а затем загруженные двинулись обратно. В два часа ночи, когда контрабандисты перегружали товар в фуры, их задержали оперативники и СОБРовцы Белгородской таможни.
Водитель одной из «ГАЗелей» пытался уехать с места преступления, но таможенники догнали и задержали автомобиль. В машинах оказалось несколько тонн очищенных грецких орехов, одежда, обувь и сумки с логотипами люксовых брендов. Все вещи отправят на экспертизу.
Сотрудники таможни задержали нескольких россиян. Их могут привлечь к ответственности за незаконное перемещение через границу Таможенного союза товаров и транспорта и приобретение таких товаров (ч. 1 ст. 16.1, ч. 1 ст. 16.21 КоАП РФ), сообщает пресс-служба таможни.
Фото Белгородской таможни