Фонд защиты прав дольщиков появится в России

Если необходимая сумма составляет не более 500 млн рублей, то решение о возмещении будет принимать правление фонда, если больше указанной суммы – наблюдательный совет. Наблюдательный совет возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщает «Российская газета».