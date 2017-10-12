Фонд защиты прав дольщиков появится в России

Основная задача фонда – помочь завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если застройщик обанкротился, но при этом уплатил обязательные отчисления в компенсационный фонд, заявил премьер-министр.
Если необходимая сумма составляет не более 500 млн рублей, то решение о возмещении будет принимать правление фонда, если больше указанной суммы – наблюдательный совет. Наблюдательный совет возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщает «Российская газета».
Компенсационный фонд формируется за счёт обязательных отчислений застройщиков. Средства разместят в финансово устойчивых банках.
В пакете документов подписан и порядок возмещения денег дольщикам. Само понятие «обманутый дольщик» должно остаться в прошлом, заявил Дмитрий Медведев.