В Старом Осколе создадут молодёжный парламент и молодёжное правительство

Численность парламента составит 25 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Войти в него можно будет по итогам нескольких этапов конкурса: подачи заявки и документов, участия в круглом столе по проблемам молодёжи и онлайн-голосования в социальной сети.
Молодёжное правительство будет общественным консультативным органом при администрации Старооскольского городского округа. В его состав смогут войти старооскольцы от 16 до 30 лет. В рамках деятельности правительства будут реализовываться проектные идеи, с которыми придут кандидаты.
Участники конкурса пройдут индивидуально-психологическое тестирование, собеседование с представителями администрации и защиту проектов. Три победителя получат на реализацию идей гранты в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей, сообщили в управлении по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа.