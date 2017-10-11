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В Старом Осколе создадут молодёжный парламент и молодёжное правительство

11 октября 2017, 10:08
В их состав войдут представители работающей молодёжи и студенты старших курсов.

Численность парламента составит 25 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Войти в него можно будет по итогам нескольких этапов конкурса: подачи заявки и документов, участия в круглом столе по проблемам молодёжи и онлайн-голосования в социальной сети.

Молодёжное правительство будет общественным консультативным органом при администрации Старооскольского городского округа. В его состав смогут войти старооскольцы от 16 до 30 лет. В рамках деятельности правительства будут реализовываться проектные идеи, с которыми придут кандидаты.

Участники конкурса пройдут индивидуально-психологическое тестирование, собеседование с представителями администрации и защиту проектов. Три победителя получат на реализацию идей гранты в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей, сообщили в управлении по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа.

#Новости#Молодежное правительство#Молодёжный парламент#Старый Оскол#Центр молодежных инициатив#Голосование по Конституции#Общество
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