Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Привет, фанфурик: «Боярышник» может вернуться на торговые прилавки

11 октября 2017, 11:44
9 октября истёк срок запрета на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции крепостью более 28 градусов.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин не исключает возможность, что запрет продлят, пишет «Российская газета».

Честно говоря, я не понимаю, почему его нельзя было продлить «автоматом». Это нормальная форма очищения рынка от продукции двойного назначения. И такие разговоры действительно ведутся и на экспертном уровне, и на уровне соответствующих органов власти. Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Напомним, в конце 2016 года в Иркутске десятки людей погибли после употребления настойки боярышника. С 20 декабря по 24 января федеральные власти наложили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Его ввела главный государственный санитарный врач России. Запрет продлевался трижды: в январе, в апрелепод табу кроме лосьона «Боярышник» добавились спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы, затем его продлили ещё на 3 месяца в июле.

#Новости#Спиртосодержащая продукция#Спиртосодержащие настойки#Настойка боярышника#Спиртосодержащая жидкость#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18