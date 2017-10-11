Привет, фанфурик: «Боярышник» может вернуться на торговые прилавки

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин не исключает возможность, что запрет продлят, пишет «Российская газета».
Честно говоря, я не понимаю, почему его нельзя было продлить «автоматом». Это нормальная форма очищения рынка от продукции двойного назначения. И такие разговоры действительно ведутся и на экспертном уровне, и на уровне соответствующих органов власти. Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики
Напомним, в конце 2016 года в Иркутске десятки людей погибли после употребления настойки боярышника. С 20 декабря по 24 января федеральные власти наложили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Его ввела главный государственный санитарный врач России. Запрет продлевался трижды: в январе, в апрелепод табу кроме лосьона «Боярышник» добавились спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы, затем его продлили ещё на 3 месяца в июле.