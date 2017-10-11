Подросток получил 60% ожога тела, когда делал селфи на железной дороге

В пятницу около пяти вечера двое подростков гуляли у железной дороги и решили сделать селфи на вагоне-зерновозе. После фотографирования, при спуске с вагона, один из них поднял руку и задел линию электропередачи. Он упал с вагона. Его друга тоже ударило током, но он смог спуститься с вагона самостоятельно и, испугавшись, убежал домой.