Подросток получил 60% ожога тела, когда делал селфи на железной дороге

В пятницу около пяти вечера двое подростков гуляли у железной дороги и решили сделать селфи на вагоне-зерновозе. После фотографирования, при спуске с вагона, один из них поднял руку и задел линию электропередачи. Он упал с вагона. Его друга тоже ударило током, но он смог спуститься с вагона самостоятельно и, испугавшись, убежал домой.
Чуть позже он сам обратился в больницу с ожогом руки и щеки. Его друга забрала скорая помощь. Он получил ожог 60 % тела, сообщила пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.