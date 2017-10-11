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Подросток получил 60% ожога тела, когда делал селфи на железной дороге

11 октября 2017, 09:23
Несчастный случай произошёл 6 октября на станции Горшечное Курской области.

В пятницу около пяти вечера двое подростков гуляли у железной дороги и решили сделать селфи на вагоне-зерновозе. После фотографирования, при спуске с вагона, один из них поднял руку и задел линию электропередачи. Он упал с вагона. Его друга тоже ударило током, но он смог спуститься с вагона самостоятельно и, испугавшись, убежал домой.

Чуть позже он сам обратился в больницу с ожогом руки и щеки. Его друга забрала скорая помощь. Он получил ожог 60 % тела, сообщила пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

#Новости#Ожог#Железные дороги#Линии электропередачи#Происшествия
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