Лицейская неделя началась в Белгороде

Учебное заведение играет важную роль в становлении творчества величайшего поэта. Это место в течение нескольких лет являлось школой его жизни.
Пушкинская библиотека-музей уже во второй раз проводит данную акцию. У организаторов единственная цель – популяризация творческого наследия Пушкина.
Нужно показать или, может быть, напомнить в очередной раз, что наследие Пушкина бессмертно и даёт толчок нашим дарованиям для рождения шедевров. Виктория Дегтярёва
организатор
На участие в чтениях откликнулись студенты Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. В рамках мастерской художественного слова они не только читают стихотворения Пушкина, зарубежных авторов, но и произведения собственного сочинения.
Я открыла для себя заново творчество Пушкина. Ведь мы знаем его по сказкам, по стихотворениям и то знаем как-то обрывочно, потому что в школе, к сожалению, не дают полной картины... Пушкин – это тот свет, на который всем надо идти. У него такая лёгкая рифма, до него так легко никто не писал. Наталья Раутберг
руководитель творческой мастерской художественного слова
Для просветительской акции были подготовлены флаеры со стихотворениями Александра Сергеевича. Все желающие могли взять листки и прочесть любимые строки.
Мы с командой несколько лет ездим в Москву на творческий фестиваль. Творчество Пушкина нам очень хорошо знакомо и любимо. Если предоставилась такая возможность выступить, то почему бы и нет. Дарья Перекотий
участник чтения
«Каждый из дней этой недели призван воссоздать учебное расписание занятий Царскосельского лицея», – признаются организаторы. Уже завтра в Пушкинской библиотеке-музее «День риторики», где в течение дня все желающие смогут прослушать экскурсию по постоянной экспозиции «Пушкин и Белгородчина», а в 14:00 состоится встреча с молодыми белгородскими поэтами «На одной строке».
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