Лицейская неделя началась в Белгороде

Я открыла для себя заново творчество Пушкина. Ведь мы знаем его по сказкам, по стихотворениям и то знаем как-то обрывочно, потому что в школе, к сожалению, не дают полной картины... Пушкин – это тот свет, на который всем надо идти. У него такая лёгкая рифма, до него так легко никто не писал. Наталья Раутберг