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Газ в быту: что каждый школьник должен знать о нём

11 октября 2017, 14:19
Тематические уроки в школах белгородские газовики проводят в рамках традиционного месячника безопасного использования газа в быту.

Одно из таких ежегодных мероприятий состоялось в лицее № 32. На урок по безопасности использования газа пришли ученики четырёх третьих классов.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Белгород» показали школьникам два мультипликационных фильма о том, что такое газ, как его добывают, почему природный газ не пахнет, а тот, что в быту, имеет неприятный запах, как пользоваться газовой плитой и что делать при запахе газа.

«Чтобы включить газ, сначала зажги спичку, и только потом открывай газ, – учит школьников главный герой познавательного видео. – Если пламя стало вместо синего оранжевым, начало дрожать и выделять копоть, газовым прибором пользоваться нельзя, требуется ремонт».

После этого школьники получили памятки и в форме викторины закрепили полученные знания.

Отметим, что это мероприятие проводится в рамках месячника безопасности, который длится с 15 сентября по 15 октября. Ранее мы писали об одном из таких открытых уроков для пожилых белгородцев. Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» перед началом осенне-зимнего отопительного сезона рассказывают белгородцам о безопасности при обращении с газовым оборудованием, так как в холодное время года учащаются случаи отравления угарным газом и происходят другие нештатные ситуации. Кроме того, одна из задач информационно-разъяснительного месячника – рассказать жителям региона о необходимости заключения и исполнения договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования.

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