Газ в быту: что каждый школьник должен знать о нём

Отметим, что это мероприятие проводится в рамках месячника безопасности, который длится с 15 сентября по 15 октября. Ранее мы писали об одном из таких открытых уроков для пожилых белгородцев. Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» перед началом осенне-зимнего отопительного сезона рассказывают белгородцам о безопасности при обращении с газовым оборудованием, так как в холодное время года учащаются случаи отравления угарным газом и происходят другие нештатные ситуации. Кроме того, одна из задач информационно-разъяснительного месячника – рассказать жителям региона о необходимости заключения и исполнения договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования.