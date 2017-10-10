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Спортсменка из Губкина стала абсолютной чемпионкой Белгородской области по фитнес-бикини

10 октября 2017, 13:43
У мужчин в очередной раз победил двукратный чемпион России из Ярославля Алексей Борисов.

Соревнования прошли 8 октября в Центре молодёжных инициатив. На сцену вышли около 60 атлетов из десяти регионов России.

Губкинская спортсменка Ольга Беляева в итоге обошла москвичку Елену Васильеву. В появившейся впервые номинации «Ветераны» также победил Алексей Борисов. Третье место здесь занял старооскольский священник Максим Пастухов.

Среди юношей первым стал Илья Катаев из Старого Оскола. В бодибилдинге до 80 кг выиграл белгородец Георгий Малетич, а в бодифитнесе – белгородка Юлия Север. Призы зрительских симпатий получили также спортсменки из областного центра Лилия Ежова и Анна Резниченко, сообщили в Федерации бодибилдинга Белгородской области.

Посвятили соревнования памяти трагически погибшей в автокатастрофе белгородской чемпионки Дианы Поздняковой.

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