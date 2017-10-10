Спортсменка из Губкина стала абсолютной чемпионкой Белгородской области по фитнес-бикини

Среди юношей первым стал Илья Катаев из Старого Оскола. В бодибилдинге до 80 кг выиграл белгородец Георгий Малетич, а в бодифитнесе – белгородка Юлия Север. Призы зрительских симпатий получили также спортсменки из областного центра Лилия Ежова и Анна Резниченко, сообщили в Федерации бодибилдинга Белгородской области.