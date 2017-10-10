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Работа «на удалёнке»: каждый 25-й белгородец сменил офис на квартиру

10 октября 2017, 09:49
С начала этого года 4 % жителей Белгорода работают в режиме home-office.

Многие компании переводят сотрудников на удалённую форму труда, это связано как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто «отсиживание» часов в офисе. В России такая тенденция тоже существует, в основном в ИТ-сфере, среди управленческого персонала, а также в области сопровождения клиентов. Михаил Капустниковруководитель проекта «Зарплата.ру»

Такие данные приводит портал «Зарплата.ру». В исследовании участвовало 570 жителей областного центра. Опрос проводили с 3 по 8 октября.

17 % жителей областного центра сообщили, что им повысили зарплату с начала года. При этом руководителям её подняли на 17 %, а специалистам – на 13 %.

Что касается льгот, то белгородцы выделили оплату ДМС (полиса добровольного медицинского страхования), питание на работе и служебный транспорт.

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