Работа «на удалёнке»: каждый 25-й белгородец сменил офис на квартиру

Многие компании переводят сотрудников на удалённую форму труда, это связано как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто «отсиживание» часов в офисе. В России такая тенденция тоже существует, в основном в ИТ-сфере, среди управленческого персонала, а также в области сопровождения клиентов. Михаил Капустниковруководитель проекта «Зарплата.ру»