Работа «на удалёнке»: каждый 25-й белгородец сменил офис на квартиру

Многие компании переводят сотрудников на удалённую форму труда, это связано как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто «отсиживание» часов в офисе. В России такая тенденция тоже существует, в основном в ИТ-сфере, среди управленческого персонала, а также в области сопровождения клиентов. Михаил Капустниковруководитель проекта «Зарплата.ру»
Такие данные приводит портал «Зарплата.ру». В исследовании участвовало 570 жителей областного центра. Опрос проводили с 3 по 8 октября.
17 % жителей областного центра сообщили, что им повысили зарплату с начала года. При этом руководителям её подняли на 17 %, а специалистам – на 13 %.
Что касается льгот, то белгородцы выделили оплату ДМС (полиса добровольного медицинского страхования), питание на работе и служебный транспорт.