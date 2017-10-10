Профсоюз «Правда» организовал открытый показ фильма «Крым»

Мы будем поддерживать и далее любые мероприятия патриотической направленности, потому что сегодня нашей Родине нужна помощь её активных граждан. Патриоты – это не те, кто говорят, что любят свою Родину, а те, кто реальными делами и поступками каждый день доказывают, что способны на многое, ведь в единстве наша сила. Желаю вам, дорогие друзья, никогда не соприкоснуться с войной! Мирного всем неба и светлого будущего. Сергей Фуглаев