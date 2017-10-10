Профсоюз «Правда» организовал открытый показ фильма «Крым»

Перед началом киносеанса перед зрителями выступили участники группы «31 регион» НИУ «БелГУ». Они исполнили песню Олега Газманова «Вперёд, Россия, в этом слове огонь и сила».
Я как пограничник скажу: мы первыми встречаем врагов и друзей, мы стоим на охране российской границы. Пограничники с честью приняли под охрану новый участок государственной границы и по сегодняшний день охраняют добросовестно. Василий Казаков
начальник отдела по воспитательной работе Пограничного Управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям
Посмотреть фильм юнармейцы пришли вместе со своим руководителем – майором запаса, начальником штаба юнармейцев Белгородского района Сергеем Сорокиным.
«Мы хотим узнать правду о том, что происходило в Крыму в 2014 году, ведь фильм основан на реальных событиях», – отметили юнармейцы.
«Крым» — российский драматический фильм, вышедший в этом году, отражает через призму отношений двух влюблённых события 2014 года. Их чувствам пришлось пройти проверку, когда возникшая между двумя народами стена непонимания повлияла на судьбы не только главных героев. Ведь цена событий слишком высока – человеческие жизни.
Этот фильм пытается призвать зрителей не к осуждению и не к озлобленности, а к диалогу. Самое главное, чтобы во главе этого диалога была любовь. Отец Сергий
клирик храма Серафима Саровского
Из-за «Крымской весны» многие близкие оказались по разные стороны баррикад. Дальнейшая судьба главных героев остаётся неизвестной. Фильм заканчивается телефонными звонками друзей и родственников из Украины и России под песню Наргиз Закировой и Максима Фадеева «С любимыми не расставайтесь».
Российский патриотический фильм уже стал лидером проката и завоевал признание жителей Российской Федерации.
Мы будем поддерживать и далее любые мероприятия патриотической направленности, потому что сегодня нашей Родине нужна помощь её активных граждан. Патриоты – это не те, кто говорят, что любят свою Родину, а те, кто реальными делами и поступками каждый день доказывают, что способны на многое, ведь в единстве наша сила. Желаю вам, дорогие друзья, никогда не соприкоснуться с войной! Мирного всем неба и светлого будущего. Сергей Фуглаев
председатель профсоюза «Правда»
Cправка. «Крым» – российский фильм режиссёра Алексея Пиманова, рассказывающий о событиях на Украине в 2014 году через призму отношений сына севастопольского офицера Александра и киевской журналистки Алёны. Молодые люди оказались по разные стороны баррикад во время Киевской весны. Слоган фильма – «С любимыми не расставайтесь».
Инициатором создания «Крыма» был министр обороны РФ Сергей Шойгу, который в марте 2014 года предложил Пиманову экранизировать происходящие на полуострове события. Идея создания фильма сразу же получила одобрение в администрации президента России.
Съёмками боевика, имеющего статус «национального фильма», занялась кинокомпания «Пиманов и партнёры», которая получила поддержку «Первого канала», а также Минкульта, Минобороны, Фонда кино, медиахолдинга «Красная звезда», правительства Севастополя и аппарата полномочного представителя президента РФ в Крымском федеральном округе, правительства Республики Крым.
Эпизоды фильма, как говорится в аннотации, основаны на реальных событиях. Пиманов обещает, что в его ленте зритель впервые увидит неизвестные подробности работы «вежливых людей».