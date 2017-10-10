Приёмка-2018: что ждёт абитуриентов в вузах Белгородской области

В октябре российские вузы опубликовали правила приёма на 2018-2019 учебный год. Информационное агентство «Бел.Ру» рассказывает, что ждёт одиннадцатиклассников и других абитуриентов.
Приём документов начнётся не позднее 20 июня 2018 года, а закончится – 26 июля, а в тех вузах, где нужно сдать кроме ЕГЭ ещё и творческие испытания, подать документы придётся до 10 июля. При этом документы можно подать на три специальности в пять различных вузов. Как и прежде, в вузах региона сохраняется система традиционной личной подачи документов. Также это можно сделать по электронной почте или Почтой России.
Что касается минимального «порога» ЕГЭ, то Рособрнадзор уже определил, сколько баллов необходимо набрать школьникам. По русскому языку – 36 баллов, а по математике – 27, сообщает «Российская газета». Причём некоторые высшие учебные заведения «порог» повышают. Так, чтобы пройти конкурс на специальность «Информационные системы и технологии» в НИУ «БелГУ», русский язык надо написать как минимум на 50 баллов, а математику – на 40.
По информации «Российской газеты», министерство образования и науки в следующем году снизит число бюджетных мест на экономические и юридические специальности, но увеличит на инженерные профессии – до 45 %, педагогические факультеты – 12 %, медицинские направления – 5 %.
Бакалавриат в общей сложности получит 315 тыс. бюджетных мест, специалитет – 74 тыс. мест, а магистратура –207 тыс. мест, аспирантура – 15 тыс. мест и 12 тыс. –ординаторы.
Что касается учёта индивидуальных достижений абитуриентов, то будет учитываться наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца. Кроме этого, в таком послужном списке аттестаты с отличием о среднем общем образовании или красный диплом о среднем профессиональном образовании.