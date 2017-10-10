Приёмка-2018: что ждёт абитуриентов в вузах Белгородской области

Приём документов начнётся не позднее 20 июня 2018 года, а закончится – 26 июля, а в тех вузах, где нужно сдать кроме ЕГЭ ещё и творческие испытания, подать документы придётся до 10 июля. При этом документы можно подать на три специальности в пять различных вузов. Как и прежде, в вузах региона сохраняется система традиционной личной подачи документов. Также это можно сделать по электронной почте или Почтой России.