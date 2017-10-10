На невозвратных тарифах ввели бесплатный багаж и увеличили ручную кладь

Теперь будут действовать три тарифа: невозвратный без бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа и возвратный с багажом. Один пассажир с невозвратным билетом сможет бесплатно провезти от 10 кг багажа, точную норму установит авиакомпания. На всех видах тарифов изменили правила объединения веса багажа совместно путешествующих граждан.
Кроме того, даже по самым аскетичным тарифам можно будет провезти минимум 5 кг ручной клади, перевозчик может увеличить допустимый вес. Сверх нормы ручной клади можно, не доплачивая, взять в салон дамскую сумку, портфель, портплед, верхнюю одежду, цветы, питание и коляску для детей. Этот список в новом документе Минтранса дополнили лекарства, товары из дьюти-фри и рюкзаки, размер и вес которых определяет авиакомпания. Также можно бесплатно провезти костыли, трости, ходунки, кресла-коляски, которые можно сложить и убрать на полку или под сиденье, если они соответствуют установленным габаритам, в ином случае их без доплаты примут в багаж. Фотокамеры, смартфоны, гаджеты, книги и зонты могут поместиться в женскую сумочку, портфель или рюкзак, поэтому их не выделили в отдельную категорию.
Пассажиры могут не маркировать ручную кладь при электронной регистрации на рейс, их вещи могут взвесить перед выходом на посадку, сообщает официальный портал Минтранса.