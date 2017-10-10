На невозвратных тарифах ввели бесплатный багаж и увеличили ручную кладь

Кроме того, даже по самым аскетичным тарифам можно будет провезти минимум 5 кг ручной клади, перевозчик может увеличить допустимый вес. Сверх нормы ручной клади можно, не доплачивая, взять в салон дамскую сумку, портфель, портплед, верхнюю одежду, цветы, питание и коляску для детей. Этот список в новом документе Минтранса дополнили лекарства, товары из дьюти-фри и рюкзаки, размер и вес которых определяет авиакомпания. Также можно бесплатно провезти костыли, трости, ходунки, кресла-коляски, которые можно сложить и убрать на полку или под сиденье, если они соответствуют установленным габаритам, в ином случае их без доплаты примут в багаж. Фотокамеры, смартфоны, гаджеты, книги и зонты могут поместиться в женскую сумочку, портфель или рюкзак, поэтому их не выделили в отдельную категорию.