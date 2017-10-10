Мама пострадавшего ребёнка засудила управляющую компанию в Белгородской области

В районный суд обратилась мама ребёнка, пострадавшего в результате поломки качелей во дворе многоэтажки. Женщина заявила, что неисправные качели причинили здоровью ребёнка вред средней тяжести. В качестве компенсации морального вреда она потребовала с управляющей компании 200 тыс. рублей, а ещё 100 тыс. рублей – штраф за несоблюдение добровольно требований потребителя. По мнению истца, её ребёнок пострадал из-за того, что сотрудники управляющей компании не ремонтировали детскую площадку.