Мама пострадавшего ребёнка засудила управляющую компанию в Белгородской области

Судебный прецедент случился в городе Шебекино.
В районный суд обратилась мама ребёнка, пострадавшего в результате поломки качелей во дворе многоэтажки. Женщина заявила, что неисправные качели причинили здоровью ребёнка вред средней тяжести. В качестве компенсации морального вреда она потребовала с управляющей компании 200 тыс. рублей, а ещё 100 тыс. рублей – штраф за несоблюдение добровольно требований потребителя. По мнению истца, её ребёнок пострадал из-за того, что сотрудники управляющей компании не ремонтировали детскую площадку.
Представитель ответчика в суде не отрицал вины полностью, однако попытался скостить сумму компенсации морального вреда до 50 тыс. рублей.
Суд признал исковые требования обоснованными частично. В пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в сумме 170 тыс. рублей. За несоблюдение требований потребителя управляющей компании назначен штраф в сумме 85 тыс. рублей, сообщили в Шебекинском районном суде.