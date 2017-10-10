Краповый берет получил белгородский СОБРовец

70 претендентов состязались в учебном центре Росгвардии «Меркурий» в деревне Жорновка Смоленской области. Право ношения крапового берета завоевали 16 бойцов. Представитель белгородского спецотряда оказался единственным сотрудником ОМОН и СОБР, который дошёл до победного конца.
Среди испытаний, которым подвергли кандидатов, – двенадцатикилометровый марш-бросок, огненная полоса, упражнения в стрельбе, штурм пятиэтажки, акробатика, спарринг, сообщается на страничке белгородской Росгвардии в соцсети ВКонтакте.
Фото со страницы Росгвардии Белгород в соцсети ВКонтакте