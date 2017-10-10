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Больше чем на треть за год выросли доходы областного бюджета

10 октября 2017, 12:51
Основной драйвер повышения – налог на прибыль, отчисляемый белгородскими организациями.

За девять месяцев 2017 года в бюджет региона поступило 53,3 млрд рублей собственных доходов. Муниципальные бюджеты получили 12,1 млрд рублей, областной – 41,2 млрд рублей. Выполнение бюджетных показателей идёт по графику.

По сравнению с январём-сентябрём прошлого года за девять месяцев 2017 года в консолидированный бюджет региона было перечислено средств на 25,2 % больше. Положительная динамика прослеживается и по муниципальным бюджетам (+ 6,3 %). Поступления в областной бюджет выросли на 32,1 %.

Как сообщили в региональном департаменте финансов и бюджетной политики, доходы областного бюджета увеличились, прежде всего, из-за повышения поступлений налога на прибыль организаций горно-металлургического комплекса. Их отчисления в 2017 году стали больше на 8,5 млрд рублей.

Напомним, что увеличение доходов региональной казны за счёт благоприятной конъюнктуры на рынке металла было прописано в бюджете области в июне 2017 года.

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