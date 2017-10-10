Больше чем на треть за год выросли доходы областного бюджета

По сравнению с январём-сентябрём прошлого года за девять месяцев 2017 года в консолидированный бюджет региона было перечислено средств на 25,2 % больше. Положительная динамика прослеживается и по муниципальным бюджетам (+ 6,3 %). Поступления в областной бюджет выросли на 32,1 %.