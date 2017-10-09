Школьники без автобуса, или Что необходимо преодолеть ученику сельской школы в Белгородском районе

По состоянию на 1 сентября этого года в Беломестненской средней общеобразовательной школе обучается 198 детей. При этом 63 школьника проживают в сёлах Петропавловка и Шишино. Именно эти дети в этом году вынуждены самостоятельно добираться в учебное заведение и обратно.