Школьники без автобуса, или Что необходимо преодолеть ученику сельской школы в Белгородском районе

В редакцию информационного агентства «Бел.Ру» поступило обращение читателя о том, что в селе Беломестное Белгородского района с июля нет водителя школьного автобуса, из-за чего жителям Петропавловки приходится ходить в школу в селе Беломестное пешком.
Мы направили запрос в управление образования администрации Белгородского района. Нам ответила начальник ведомства Марина Малышева.
По состоянию на 1 сентября этого года в Беломестненской средней общеобразовательной школе обучается 198 детей. При этом 63 школьника проживают в сёлах Петропавловка и Шишино. Именно эти дети в этом году вынуждены самостоятельно добираться в учебное заведение и обратно.
Школьный водитель уволился по собственному желанию 28 июля.
«Объявление о поиске водителя размещено на сайте администрации Белгородского района в разделе «Ярмарка вакансий», а также на сайте Управления образования администрации Белгородского района, в разделе «Новости». Подана заявка в Белгородский центр занятости населения», – говорится в ответе на запрос. Зарплата школьного водителя установлена в размере 15 776 рублей.