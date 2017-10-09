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Школьники без автобуса, или Что необходимо преодолеть ученику сельской школы в Белгородском районе

9 октября 2017, 10:25
Пока автобус не забирает учащихся по утрам, 63 ребёнка самостоятельно или вместе с родителями по просёлочным дорогам ходят в Беломестненскую школу.

В редакцию информационного агентства «Бел.Ру» поступило обращение читателя о том, что в селе Беломестное Белгородского района с июля нет водителя школьного автобуса, из-за чего жителям Петропавловки приходится ходить в школу в селе Беломестное пешком.


Мы направили запрос в управление образования администрации Белгородского района. Нам ответила начальник ведомства Марина Малышева.

По состоянию на 1 сентября этого года в Беломестненской средней общеобразовательной школе обучается 198 детей. При этом 63 школьника проживают в сёлах Петропавловка и Шишино. Именно эти дети в этом году вынуждены самостоятельно добираться в учебное заведение и обратно.

Школьный водитель уволился по собственному желанию 28 июля.

«Объявление о поиске водителя размещено на сайте администрации Белгородского района в разделе «Ярмарка вакансий», а также на сайте Управления образования администрации Белгородского района, в разделе «Новости». Подана заявка в Белгородский центр занятости населения», – говорится в ответе на запрос. Зарплата школьного водителя установлена в размере 15 776 рублей.

#Новости#Школьники#Школа#Голосование по Конституции#Общество
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