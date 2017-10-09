Реестр малоимущих создадут в Белгородской области

Было предложено объединить усилия для решения проблемы банкротства малоимущих граждан. Как рассказал член Общественной палаты Белгородской области и РФ Михаил Бажинов, институт банкротства должен быть доступным. Планируется создать реестр малоимущих неплатёжеспособных лиц и затем привлечь юристов, адвокатов и психологов для оказания адресной помощи на бесплатной основе.