Реестр малоимущих создадут в Белгородской области

Было предложено объединить усилия для решения проблемы банкротства малоимущих граждан. Как рассказал член Общественной палаты Белгородской области и РФ Михаил Бажинов, институт банкротства должен быть доступным. Планируется создать реестр малоимущих неплатёжеспособных лиц и затем привлечь юристов, адвокатов и психологов для оказания адресной помощи на бесплатной основе.
В первую очередь, важно объединить усилия всех заинтересованных в решении существующей проблемы. С тем, чтобы институт банкротства физических лиц превратился в действующий механизм освобождения граждан от долгового бремени. Михаил Бажинов
Участники заседания поддержали предложение по созданию рабочей группы Общественной палаты для выработки мер поддержки граждан, сообщает сайт Общественной палаты Белгородской области.