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Реестр малоимущих создадут в Белгородской области

9 октября 2017, 17:13
Инициативу выдвинули на расширенном заседании Общественной палаты региона.

Было предложено объединить усилия для решения проблемы банкротства малоимущих граждан. Как рассказал член Общественной палаты Белгородской области и РФ Михаил Бажинов, институт банкротства должен быть доступным. Планируется создать реестр малоимущих неплатёжеспособных лиц и затем привлечь юристов, адвокатов и психологов для оказания адресной помощи на бесплатной основе.

В первую очередь, важно объединить усилия всех заинтересованных в решении существующей проблемы. С тем, чтобы институт банкротства физических лиц превратился в действующий механизм освобождения граждан от долгового бремени. Михаил Бажинов

Участники заседания поддержали предложение по созданию рабочей группы Общественной палаты для выработки мер поддержки граждан, сообщает сайт Общественной палаты Белгородской области.

#Новости#Общественная палата#Банкротство физических лиц#Общество
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