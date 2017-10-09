Дмитрий Медведев: Дополнительное образование должно отвечать запросам детей и их родителей

«И по форме, и по качеству современное дополнительное образование должно меняться и отвечать не только запросам самих детей и их родителей, но и, скажем прямо, потребностям нашего государства, приоритетам развития нашей страны, ориентироваться на те направления, которые станут актуальными, может, даже не сейчас, а через 5-10 лет. Особенно с учётом бурного развития науки и технических знаний во всём мире», – приводит слова премьер-министра России Дмитрия Медведева «Российская газета».
По его словам, дополнительное образование выделено как приоритетный проект. Правительство утвердило концепцию развития дополнительного образования на 2015-2020 годы, по мере возможностей старается увеличивать финансирование этой сферы и привлечь бизнесменов к её развитию.
По информации «Российской газеты», в сфере дополнительного образования задействованы 247 тыс. преподавателей, средняя зарплата по стране составляет 32,9 тыс. рублей.
ИА «Бел.Ру» отправило официальный запрос в департамент образования Белгородской области, чтобы узнать, как обстоят дела с кадрами в сфере дополнительного образования в нашем регионе.