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Дмитрий Медведев: Дополнительное образование должно отвечать запросам детей и их родителей

9 октября 2017, 13:38
О важности дополнительного образования шла речь на тематическом совещании.

«И по форме, и по качеству современное дополнительное образование должно меняться и отвечать не только запросам самих детей и их родителей, но и, скажем прямо, потребностям нашего государства, приоритетам развития нашей страны, ориентироваться на те направления, которые станут актуальными, может, даже не сейчас, а через 5-10 лет. Особенно с учётом бурного развития науки и технических знаний во всём мире», – приводит слова премьер-министра России Дмитрия Медведева «Российская газета».

По его словам, дополнительное образование выделено как приоритетный проект. Правительство утвердило концепцию развития дополнительного образования на 2015-2020 годы, по мере возможностей старается увеличивать финансирование этой сферы и привлечь бизнесменов к её развитию.

По информации «Российской газеты», в сфере дополнительного образования задействованы 247 тыс. преподавателей, средняя зарплата по стране составляет 32,9 тыс. рублей.

ИА «Бел.Ру» отправило официальный запрос в департамент образования Белгородской области, чтобы узнать, как обстоят дела с кадрами в сфере дополнительного образования в нашем регионе.

#Новости#Дополнительное образование#Наука
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