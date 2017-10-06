Велосипедный Белгород: пока всё плохо, но надежда есть

Не надо относиться к велосипедным дорожкам, как к тротуарам. Велосипедная дорожка – это дорога, а велосипед – транспортное средство. И у нас в Белгороде нет ни одной велосипедной дорожки, потому что они не соответствуют ГОСТам. Есть отдельные коротенькие куски, ведущие ниоткуда в никуда, и ими фактически нельзя пользоваться. Илья Кондрашов руководитель белгородского велоклуба «Роквелс»