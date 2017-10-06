Велосипедный Белгород: пока всё плохо, но надежда есть

Зачем
Участники форума попытались найти эффективные компромиссы во взаимоотношениях власти и велосипедистов. Главный ожидаемый «выхлоп» от общения – создание городской инфраструктуры для передвижения на велосипедах.
Велосипед можно сделать ежедневным видом транспорта если не для всех белгородцев, то хотя бы для какой-то части жителей города. В России, к сожалению, пока далеко не всегда понимают, что велодорожки – это не удовлетворение потребностей маленькой группы жителей города, это ещё и экономически выгодно. Владимир Кумов советник заместителя министра транспорта РФ
По словам спикера, во всём мире велосипедное движение развивается так активно, потому что люди научились считать неочевидный экономический эффект от такого рода транспорта. В частности, экономисты подсчитали, что 1,5 доллара, инвестированные в велосипедную инфраструктуру, в перспективе дают городским властям экономию в размере 10 долларов.
Автомобиль – не для города
Велосипедизация – это глобальный тренд. Происходит отказ от личного автомобиля, признание его провалившейся концепцией. В городах он не способен полноценно выполнить роль транспорта. Насколько я могу видеть, Белгород сейчас тоже испытывает проблемы. Пробки в центре от того, что люди из спальных районов приезжают на автомобилях. Владимир Кумов советник заместителя министра транспорта РФ
Попутно велосипед решает такую проблему, как малая подвижность человека. Сложившийся образ жизни негативно влияет на состояние здоровья современных людей, становится причиной многих хронических заболеваний. А более здоровые горожане – опять-таки лишний плюс к экономике.
Феномен Альметьевска
В России велодвижение активно продвигается московскими властями. В этом году работа по строительству велодорожек и велополос более масштабно началась в Санкт-Петербурге. Есть пример сравнительно небольшого города в Татарстане – Альметьевска. Он фактически претендует на статус велосипедной столицы России. Местные власти там в течение двух лет построили больше велодорожек, чем построили в Москве.
Стереотипы
По мнению Владимира Кумова, россиянам следует последовательно избавляться от вредных стереотипов в восприятии культуры передвижения на велосипеде. Это будет способствовать интеграции в мировые веяния развития городской инфраструктуры.
Велосипед в России не воспринимается как транспорт. Движение исторически сложилось как субкультура, как спорт. Об этом говорит даже глагол, который мы используем вместе со словом «велосипед» – это слово «кататься». На велосипеде мы не ездим, а катаемся. Это большая проблема нашего менталитета. Владимир Кумов советник заместителя министра транспорта РФ
Чтобы изменить ситуацию, считает Владимир Кумов, Белгороду нужна, прежде всего, политическая воля, желание что-то поменять. Также следует учитывать, что на начальном этапе изменения могут вызвать сопротивление со стороны горожан. С этим сталкивались власти всех городов – Нью-Йорка, Парижа, Москвы.
Учесть предложения
Как отметила представитель департамента экономразвития мэрии Белгорода Татьяна Сергеева, семинар позволит найти точки соприкосновения между общественностью и властью. Конечными итогом должно стать изменение городской среды – она станет более удобной и полезной горожанам.
Участники семинара помогут сделать наш город лучше, комфортнее и удобнее. Мы с интересом воспринимаем все предложения, которые поступают по организации в Белгороде велосипедной инфраструктуры. Татьяна Сергеева заместитель руководителя департамента экономического развития администрации Белгорода
Велодорожка вдоль Богданки
О перспективах развития велосипедной инфраструктуры областного центра участникам семинара рассказал заместитель начальника областного управления архитектуры и градостроительства Алексей Грудинкин.
По его словам, власти наметили, в частности, строительство велотрассы вдоль проспекта Богдана Хмельницкого. Для этого будет использована зелёная зона, которая располагается между большой и малой Богданками.
Это достаточно протяжённый участок пути – от Белгородского проспекта до улицы Урожайной. Мы проанализировали его подробно. В начале его и в конце предусмотрены пункты велопроката. Также в начале пути мы предполагаем устроить места для отдыха, велопарковки. Алексей Грудинкин заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Белгородской области
Также, отметил чиновник, велоинфраструктура будет развиваться вдоль городских рек. Местами притяжения станут, в частности, пляж на пескарьере, зоопарк. Дорожка от Кашарского проезда вдоль набережной Везёлки достигнет длины 2510 метров.
Ещё один проект властей, который предусматривает строительство сети велодорожек, будет использовать в качестве узловых мест вузы областного центра. Её протяжённость – 14 890 м.
Велодорожек нет
Велосипедисты Белгорода отметили, что, по их мнению, сейчас в областном центре полноценные велодорожки отсутствуют в принципе.
Не надо относиться к велосипедным дорожкам, как к тротуарам. Велосипедная дорожка – это дорога, а велосипед – транспортное средство. И у нас в Белгороде нет ни одной велосипедной дорожки, потому что они не соответствуют ГОСТам. Есть отдельные коротенькие куски, ведущие ниоткуда в никуда, и ими фактически нельзя пользоваться. Илья Кондрашов руководитель белгородского велоклуба «Роквелс»
По информации главы клуба, в областном центре велодорожки имеют различные несоответствия нормативам, поэтому не могут полноценно выполнять свои функции. Они пересекаются с остановками, заправками, не соответствуют нормативам по ширине, упираются в ступеньки и другие препятствия.
«Противоядием» для такого положения дел Илья Кондрашов считает приведение велодорожек в соответствие с нормативами и разработку общей концепции развития велосети.
Без душа
Также среди актуальных проблем белгородских велосипедистов руководитель клуба назвал нежелание работодателей помогать им.
Работодатель говорит: поставь свой велосипед на улице. А они сейчас достаточно дорогие. Тридцать тысяч – самое меньшее. Оставить его на неохраняемой парковке – как-то глупо. Потом работодатель говорит: зачем вы нам такие грязные и потные с утра? Мы не будем делать вам душевую. Пользуйтесь общественным транспортом. А перед администрацией отчитываются: посмотрите, у нас парковка, и всё отлично. Илья Кондрашов руководитель белгородского велоклуба «Роквелс»
Концепция не соблюдается
Одноклубник Ильи Кондрашова подчеркнул, что не совсем удачно идёт проект по созданию велодорожки вдоль набережной Везёлки.
Велодорожка на набережной появилась не потому, что захотели сделать набережную. Её концепция сложилась раньше. Начали строительство велодорожки и при этом забыли её основную суть. Из неё начали делать дорожку для рекреационного катания. Алексей Нестерков член совета белгородского велоклуба «Роквелс»