Станкостроение: «убили» в 90-е, оживляем сейчас

Я недавно изучал, что из себя представляет китайский производитель инструментов. Для меня было достаточно неожиданным, что оборудование, которое используют китайцы, – очень дорогое и высокого уровня. Всё делается на огромных площадях, прекрасное состояние зданий. По данным нашей прессы, зарплата в хайтековских областях Китая выше, чем в России. И в то же время стоимость изделий меньше. При этом если считать себестоимость, она должна быть выше. Возможно, там существуют государственные регуляторы. Как мне кажется, часть себестоимости субсидируется. Александр Москвитин генеральный директор ООО «СКИФ-М»