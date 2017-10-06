Станкостроение: «убили» в 90-е, оживляем сейчас

Больше российского
По прогнозам экономистов в 2017 году российские заводы закупят станков на 62 млрд рублей. В основном деньги отправятся за рубеж, тамошним производителям оборудования. Тем не менее, сегмент рынка, занятый отечественным производителем, становится больше. Начиная с 2015 года, продажи российской техники и комплектующих выросли на 20 %.
Станки, фрезы, инструмент
Предприятия, имеющие прямое и косвенное отношение к станкостроению, работают и в Белгородской области. О них журналистам ИА «Бел.Ру» рассказал руководитель управления промышленности и предпринимательства администрации области Давид Бузиашвили.
В частности, ООО «Спецагрегатстанок» находится в Шебекинском районе. Сейчас оно реализует проект по производству агрегатных станков. Бюджет инвестпрограммы – 42 млн рублей.
Предприятие «СКИФ-М» производит продукцию для станкостроительной отрасли. Специализация – создание фрез со сменными неперетачиваемыми пластинами из твёрдого сплава и сменных твёрдосплавных пластин для фрезерования. Все конструкции создаются в собственном конструкторском бюро. На производстве изготавливают не только серийные партии фрез, но и специальные изделия. Фрезы специального исполнения занимают около 50 % всей линейки продукции завода. Они применяются в авиационной и автомобильной промышленности. В 2017 году на заводе организовали производство твёрдосплавных пластин для выпуска фрез, которые применяются в аэрокосмической и ракетостроительной промышленности. В проект было инвестировано порядка 300 млн рублей. Продукция предприятия экспортируется за рубеж, в том числе в Германию и США.
ООО «Русский инструмент» производит металлообрабатывающий и металлорежущий инструмент. Линейка продукции включает порядка 2000 наименований. Производство расширяется, дополнительные площади организуются в промпарке «Северный» под Белгородом. Производственный комплекс для выпуска металлорежущего инструмента там уже построен, идёт внутренняя отделка помещений. В проект инвестировано 125 млн рублей.
Проблемы – из 90-х
Корни сложностей станкостроительной отрасли уходят в экономическую политику российских властей 1990-х годов, считает исполнительный директор Ассоциации машиностроителей Белгородской области Михаил Побудилин.
Промышленность, которая занималась станкостроением, была разрушена в 90-х годах прошлого века. В Советском Союзе этот вид деятельности был развит неплохо. Мы производили массу станков, которые по качеству не уступали, а порой и превосходили аналогичные зарубежные. На определённом этапе кому-то это показалось невыгодным. Все хотели быстро разбогатеть, а отрасль требовала постоянного внимания. Поэтому дешёвые станки было проще покупать за рубежом. Михаил Побудилин исполнительный директор Ассоциации машиностроителей Белгородской области
Сложность развития станкостроительной отрасли в том, что она очень трудоёмкая и низкорентабельная. В ней большая технологическая цепочка. Чтобы получить станок, нужно сделать массу изделий. Тем не менее, в последние годы заметны положительные сдвиги в экономической политике российского руководства.
Сегодня и президент, и правительство стали уделять этому внимание. Стали появляться наши обрабатывающие центры. Начали потихоньку делать станки с программным управлением. Но чтобы начать конкурировать на внешнем рынке – нужно время. Михаил Побудилин исполнительный директор Ассоциации машиностроителей Белгородской области
Поддержка есть
Генеральный директор ООО «Скиф-М» Александр Москвитин также считает, что в последнее время государство стало обращать больше внимания на отрасль станкостроения. Есть позитивные элементы лоббирования отечественного производителя. Различные производства «завязаны» на выпуске высокотехнологичной продукции.
Станкостроение связано, прежде всего, с развитием хайтековских отраслей. Таких, как самолётостроение, кораблестроение. В последнее время самолётостроению уделяется серьёзное внимание. Мы работали над SuperJet, сейчас делаем самолёт побольше – МС-21. Мы в основном живём за счёт этих отраслей. В аэрокосмическую отрасль поставляем 73 % своей продукции. Александр Москвитин генеральный директор ООО «СКИФ-М»
На мировом рынке, отмечает глава завода, традиционно лидируют страны с развитой промышленностью: Германия, Япония, Швейцария, Италия. Более простые, универсальные детали для отрасли станкостроения поставляются из Тайваня, Южной Кореи. В последнее время очень экспансивно на рынке ведут себя китайские компании.
Я недавно изучал, что из себя представляет китайский производитель инструментов. Для меня было достаточно неожиданным, что оборудование, которое используют китайцы, – очень дорогое и высокого уровня. Всё делается на огромных площадях, прекрасное состояние зданий. По данным нашей прессы, зарплата в хайтековских областях Китая выше, чем в России. И в то же время стоимость изделий меньше. При этом если считать себестоимость, она должна быть выше. Возможно, там существуют государственные регуляторы. Как мне кажется, часть себестоимости субсидируется. Александр Москвитин генеральный директор ООО «СКИФ-М»
Санкции
Аналитики Министерства промышленности и торговли считают, что к 2020 году спрос на автоматизированное оборудование возрастёт до 86 % в общем объёме потребления станков. А после 2030 года станки без числового программного управления станут никому не нужны.
Ещё недавно заниматься производством автоматизированных станков в России было проблематично. Но здесь подоспели санкции и скачок курса рубля.
Видео программы «БизнесВектор»
Как сообщил в тематической программе «БизнесВектор» председатель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, эти факторы дали импульс для роста российского профильного рынка.
Где-то до марта 2014 года из Италии и Германии мы ввозили около 6000 станков. Сейчас – 3000. Но зато мы растём в станкостроении, у нас производство растёт по 12 % каждый год в эти три года после того, как санкции ввели. Сергей Катырин председатель Торгово-промышленной палаты России
По мнению гендиректора завода «СКИФ-М» Александра Москвитина, санкции помогли отечественным промышленникам адекватно оценить имеющиеся у них возможности производства.
Мне кажется, что санкции заставили нас посмотреть на себя. Насколько мы готовы к тому, чтобы промышленность работала автономно. На неё начали обращать внимание, выделять деньги, в том числе на субсидирование кредитных ставок. Сегодня можно взять кредит под 1 % годовых, если ты начинаешь делать комплектующие для станков. Интересуются нашей сферой на уровне Минпромторга, на уровне контрольного управления президента. Государство занимается развитием собственной промышленности. Такого не наблюдалось со времён развала Советского Союза. Александр Москвитин генеральный директор ООО «СКИФ-М»