Пятый областной фестиваль науки открыли в Белгороде

Мы сейчас пообщались с роботом, он ответил на все вопросы. Сегодня есть все возможности, чтобы проводить у нас и научную, и исследовательскую работу, потому что наши лаборатории и учебные классы снабжены самой современной литературой, оборудованием. Александр Скляров первый заместитель председателя областной Думы