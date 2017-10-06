Пятый областной фестиваль науки открыли в Белгороде

К открытию приурочили выставку «Прикоснись к науке», где школьники, студенты показали свои разработки или продемонстрировали уже известные.
Ученики лицея №3 Старого Оскола Андрей Мишорин и Максим Ковтун собрали прибор для демонстрации конвекции в жидкостях. Как рассказали авторы, подобную систему можно использовать для отопления дома.
Другой старооскольчанин Сергей Шевляков представил новую разработку инверторного сварочного аппарата – небольшого по размерам, но работающего уже от тока в 130 вольт. А Олег Ефременко по-научному озабочен идеей превращать отходы агропромышленных предприятий в энергию. Он представил устройство для анаэробного брожения.
У нас много мясокомбинатов. От одного кубометра стоков можно получить 12-16 кубометров метана. Идея получения из отходов полезной энергии перспективна. Олег Ефременко
6 октября лекцию на тему «Наука и научное мировоззрение» прочёл доцент академии славянской культуры в Москве Виктор Аксючиц.7 октября выступит профессор кафедры теологии факультета немецкого языка Московского лингвистического университета Александр Евдокимов. В научной библиотеке пройдёт межрегиональный конкурс «Научные бои «Шуховские баталии». Участники фестиваля соберут роботов и кубики Рубика на скорость, посоревнуются в спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».
Открывая фестиваль, гости отмечали, что с каждым годом он набирает обороты.
Мы сейчас пообщались с роботом, он ответил на все вопросы. Сегодня есть все возможности, чтобы проводить у нас и научную, и исследовательскую работу, потому что наши лаборатории и учебные классы снабжены самой современной литературой, оборудованием. Александр Скляров первый заместитель председателя областной Думы
Начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области Альбина Бучек рассказала, что сегодня в фестивале с радостью принимают участие дошкольники, младшие школьники, студенты и маститые учёные.
За эти пять лет площадки менялись, росло число мероприятий и событий в рамках фестиваля. Большое научное открытие делается долгие годы. И для этого должна быть создана образовательная среда, которая окрашена научным творчеством. В наших вузах мы создаём такую среду, а значит, семимильными шагами двигаемся по пути прогресса. Альбина Бучек
На сцене вручили дипломы и подарки студентам, получившим в этом году стипендии Президента России. Олег Скопенко, один из награждённых, студент четвёртого курса юридического института НИУ «БелГУ», автор более 25 научных работ и статей, уже во второй раз принимает участие в фестивале.
В прошлом году участвовал как активист студенческого общества НИУ «БелГУ». Только позитивные эмоции от фестиваля. Это популяризирует науку и даёт молодому поколению пример того, что наукой заниматься стоит. Олег Скопенко
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