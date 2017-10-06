Проекты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья – победители Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017»

Победителем в этой же номинации признали проект МРСК Центра и Приволжья «Комплексные занятия по электробезопасности с командой «Электропатруль».
Первого места в номинации «Популяризация профессий ТЭК» удостоен филиал МРСК Центра и Приволжья – Кировэнерго совместно с кировским представительством ПАО «Т Плюс». Почётные награды за призовые места вручили представителям энергокомпаний в рамках деловой программы международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Азбука электробезопасности», созданная белгородскими энергетиками МРСК Центра, представляет собой комплекс полиграфических и видеоматериалов, предназначенных для проведения уроков, социальных акций и других мероприятий, направленных на пропаганду электробезопасности среди детей и подростков. Стихи, раскраски, кроссворды, пазлы, мультипликационные фильмы описывают опасные ситуации, которые могут возникнуть в жизни человека, и предлагают правильные решения для выхода из них. Комплекс реализован по принципу «Выучил — закрепи!» и затрагивает самые проблемные ситуации, связанные с электричеством. Идея, концепция и содержание являются авторской разработкой сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Все материалы распространяются бесплатно на занятиях в школах, детских садах, библиотеках, при работе с трудными подростками в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Белгородской области и других учреждениях региона.
Проект МРСК Центра и Приволжья «Комплексные занятия по электробезопасности с командой «Электропатруль» направлен на формирование и закрепление знаний в области электробезопасности у детей старшего дошкольного, школьного возраста и рассчитан на продолжительный эффект привлечения внимания к вопросам электробезопасности. Он стартовал в октябре 2016 года, и к маю 2017 года более 150 ребят в возрасте 5-7 лет стали участниками «Нескучных уроков электробезопасности с командой «Электропатруль».
Проект-победитель кировского филиала МРСК Центра и Приволжья «Энергоночь» реализуется с 2016 года. Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» на базе музея истории энергетики и электрификации Кировской области. Для посетителей «Энергоночи» организуется несколько экскурсий в этот закрытый отраслевой музей, где все желающие могут познакомиться с историей энергетики Вятского края и увидеть уникальные экспонаты.
Всероссийский конкурс СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» проводится ежегодно при поддержке Министерства энергетики России. Его основными целями являются привлечение внимания журналистов, специалистов, экспертов и широкой общественности к актуальным вопросам функционирования ТЭК, повышение качества работы пресс-служб российских компаний ТЭК и региональных администраций, поощрение лучших корпоративных практик по информированию общества о преобразованиях в российской энергетике.
В 2017 году на федеральный этап поступило около 400 работ из 55 регионов России. Победителей определял Экспертный совет под председательством Дмитрия Пескова в составе руководителей крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских вузов, представителей органов государственной власти и ведущих экспертов в области ТЭК.