Проекты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья – победители Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017»

«Азбука электробезопасности», созданная белгородскими энергетиками МРСК Центра, представляет собой комплекс полиграфических и видеоматериалов, предназначенных для проведения уроков, социальных акций и других мероприятий, направленных на пропаганду электробезопасности среди детей и подростков. Стихи, раскраски, кроссворды, пазлы, мультипликационные фильмы описывают опасные ситуации, которые могут возникнуть в жизни человека, и предлагают правильные решения для выхода из них. Комплекс реализован по принципу «Выучил — закрепи!» и затрагивает самые проблемные ситуации, связанные с электричеством. Идея, концепция и содержание являются авторской разработкой сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Все материалы распространяются бесплатно на занятиях в школах, детских садах, библиотеках, при работе с трудными подростками в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Белгородской области и других учреждениях региона.