На областном научном фестивале Белгородэнерго рассказало о будущем электросетевого комплекса

Доля инновационного энергооборудования российского производства ежегодно увеличивается, в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу вовлечены крупные компании электроэнергетического сектора, часть разработок уже применяются в производственной деятельности. Белгородэнерго только в этом году направило на инновации 97 млн рублей, запланировав внедрение нескольких видов новейшего оборудования. В распределительных сетях напряжением 6-10 кВ начали применяться разъединители 6-20 кВ рубящего типа серии РЛР ТЕСЛА, внесённые в Реестр инновационных решений ПАО «Россети». Они не требуют обслуживания и ремонта в течение всего срока эксплуатации, быстро устанавливаются, а благодаря своей безопасной конструкции полностью исключают ошибочные действия персонала при оперативных переключениях. В планах филиала установить не менее 60 таких устройств.