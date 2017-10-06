На областном научном фестивале Белгородэнерго рассказало о будущем электросетевого комплекса

В этом году центральной площадкой для проведения форума стал Белгородский университет кооперации, экономики и права. Именно здесь вузы области развернули свои экспозиции, отражающие последние достижения в научно-производственной сфере. С научно-исследовательскими разработками в энергетике и принципами их применения при построении современных схем электроснабжения населённых пунктов можно познакомиться на стенде Белгородэнерго.
Доля инновационного энергооборудования российского производства ежегодно увеличивается, в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу вовлечены крупные компании электроэнергетического сектора, часть разработок уже применяются в производственной деятельности. Белгородэнерго только в этом году направило на инновации 97 млн рублей, запланировав внедрение нескольких видов новейшего оборудования. В распределительных сетях напряжением 6-10 кВ начали применяться разъединители 6-20 кВ рубящего типа серии РЛР ТЕСЛА, внесённые в Реестр инновационных решений ПАО «Россети». Они не требуют обслуживания и ремонта в течение всего срока эксплуатации, быстро устанавливаются, а благодаря своей безопасной конструкции полностью исключают ошибочные действия персонала при оперативных переключениях. В планах филиала установить не менее 60 таких устройств.
На смену анкерным железобетонным приходят стальные многогранные опоры 0,4 кВ. В микрорайонах ИЖС и на объектах реконструкции будет установлено более 50 запатентованных ПАО «МРСК Центра» опор нового поколения. Их конструктивные особенности позволяют значительно увеличить скорость монтажа, снизить логистические расходы на строительство и технологическое присоединение к сетям. Кроме того, в районах с плотной жилой застройкой особенно востребованы такие их качества, как компактность, пожаробезопасность и вандалоустойчивость.
На объектах реконструкции и нового строительства устанавливаются энергоэффективные трансформаторы напряжением 6-10/0,4 кВ с классом энергопотребления ниже среднего. Экономический эффект от плановой установки 50 таких трансформаторов со сниженным энергопотреблением в этом году составит порядка 858,65 тыс. кВтч, или более 1,72 млн рублей (c учётом переходящего эффекта 2016 года).
Здесь же на стенде Белгородэнерго с помощью калькулятора энергосбережения участники могли проанализировать энергопотребление различного типа светильников и рассчитать размер платы при использовании того или иного оборудования.
Научный фестиваль проходит в регионе 6 и 7 октября. За это время на различных площадках пройдёт более 160 мероприятий, в том числе 30 семинаров-практикумов, 42 мастер-класса, 16 лекций, 12 деловых игр и восемь экскурсий. Большая часть аудитории – это студенческое сообщество, магистры и аспиранты.