Изменение стоимости проезда, или Что происходит в Старооскольском городском округе с автобусами

Согласно постановлению № 2996 администрации Старооскольского городского округа, вид перевозок по муниципальным маршрутам изменился с регулируемых тарифов на нерегулируемые. Причём эта процедура должна пройти в форме открытого конкурса.
В связи с введением нового 220 Федерального закона [ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»], который регулирует на территории Российской Федерации регулярные перевозки. Мы изучили его и поняли: чтобы нам провести конкурс, нужно перевести тариф с регулируемого на нерегулируемый. Игорь Труфанов начальник управления транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Старооскольского городского округа
Приём заявок на конкурс закончился 25 сентября, затем отводится 20 дней на рассмотрение заявок и выбор победителя. В конкурсную комиссию поступило 11 заявок на 8 лотов. Все они зарегистрированы в журнале учёта поданных заявок на участие в открытом конкурсе. По словам Игоря Труфанова, предпочтения отдадут тому перевозчику, кто по шкале оценки наберёт наибольшее число баллов.
Предпочтение будет отдано тем, у кого будет наиболее молодой парк автобусов, у кого будут низкопольные автобусы для перевозки малоподвижных групп населения с ограниченными возможностями, у кого будут автобусы большей вместимости. Игорь Труфанов начальник управления транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Старооскольского городского округа
Сами лоты распределялись по городским и пригородным маршрутам, рентабельным и нерентабельным, то есть с низким пассажиропотоком. Это было сделано для того, чтобы лучшие маршруты не попали в один лот, а все остальные лоты остались без заявок.
Отметим, что для маршрутов № 18, 18А, 16, 16А, 147 аналогичный конкурс пройдёт позже – в конце этого года. Это связано с тем, что срок муниципального контракта, который был заключен в 2012 году, у них истекает только в декабре текущего года.
Что касается стоимости проезда, то сейчас, по информации Игоря Труфанова, цена билета составляет 15 рублей, а после окончания открытого конкурса планируется, что цена поднимется до 20 рублей.
До 1 ноября этого года предполагается создание автоматизированной системы контроля оплаты проезда на всех видах городского пассажирского транспорта вне зависимости от форм собственности.
Эта система внедряется не за счёт бюджетных средств: банк покупает терминалы, передаёт их предпринимателям, предприниматели оплачивают комиссию банка и устанавливают терминалы. Игорь Труфанов начальник управления транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Старооскольского городского округа
Согласно документу, 8 октября 2018 года планируется открытие муниципального маршрута «Научный центр – Быль».
Мы бюджетные средства на этот маршрут не накладываем, потому что мы будем объявлять открытый конкурс и ждать, когда коммерческий перевозчик заявит своё желание. За бюджетные средства новые автобусы закупаться не будут. Игорь Труфанов начальник управления транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Старооскольского городского округа
По его словам, всего в Старооскольском городском округе 70 трамваев и 456 автобусов.
Кроме этого, согласно документу, предполагается оптимизация и корректировка действующих маршрутов, поэтому сейчас управление транспорта и связи администрации Старооскольского городского округа собирает информацию о недостатках местной маршрутной сети.
Так, ведомство просит откликнутьсяместных жителей и рассказать о целесообразности организации движения автобуса по новому муниципальному маршруту «Молодёжная – Быль – Ватутина». Сделать это можно до 12 октября по электронной почте: [email protected] или по телефону (4725) 22-06-33.