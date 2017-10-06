Изменение стоимости проезда, или Что происходит в Старооскольском городском округе с автобусами

В связи с введением нового 220 Федерального закона [ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»], который регулирует на территории Российской Федерации регулярные перевозки. Мы изучили его и поняли: чтобы нам провести конкурс, нужно перевести тариф с регулируемого на нерегулируемый. Игорь Труфанов начальник управления транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Старооскольского городского округа