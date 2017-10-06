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ФСБ установила причастных к ложным звонкам о минировании по всей России

6 октября 2017, 09:50
Организаторами являются четверо россиян, которые находятся за границей. При этом предполагается, что у них есть пособники, которые находятся на территории РФ.

Такую информацию озвучил директор ФСБ Александр Бортников, сообщает портал NewsNN со ссылкой на «РИА Новости».

Мы установили – правда, непросто было это сделать – это российские граждане. Однозначно могу сказать: это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Александр Бортников директор ФСБ

По его словам, для ложных звонков о минировании россияне использовали IP-телефонию, из-за чего сложно было определить место дислокации.

Напомним, «волна» анонимных звонков о минировании зданий в России началась 10 сентября. До Белгорода она добралась 19 сентября. В этот день были эвакуированыТРК «Сити Молл Белгородский», ТЦ «Славянский» и «Автоград», универмаг «Белгород», кинотеатр «Русич», ресторан «Милан», рынок «Солнечный», а также «Росбанк» и гостиницы «Аврора», «Арт-отель», «Континенталь».

Белгородский «Сити Молл» за неделю

#Новости#Ложные звонки#ФСБ#Звонки#Минирование#Общество
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