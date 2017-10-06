Активисты ОНФ добились ликвидации 45 свалок в Белгородской области

Рейды показали, что горы мусора вблизи села Беломестное Новооскольского района и села Соколовка Корочанского района ликвидированы, отходы вывезены на полигон ТКО. Также активисты зафиксировали отсутствие мусора в урочище Маршалково в городе Строителе. Уборка последней точки была особенно важна, так как свалка находилась в парке отдыха, где гуляли местные жители.