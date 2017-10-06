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Активисты ОНФ добились ликвидации 45 свалок в Белгородской области

6 октября 2017, 17:06
Общероссийский народный фронт проверил информацию о ликвидации несанкционированных свалок в Строителе, в Корочанском, Новооскольском и Шебекинском районах.

Рейды показали, что горы мусора вблизи села Беломестное Новооскольского района и села Соколовка Корочанского района ликвидированы, отходы вывезены на полигон ТКО. Также активисты зафиксировали отсутствие мусора в урочище Маршалково в городе Строителе. Уборка последней точки была особенно важна, так как свалка находилась в парке отдыха, где гуляли местные жители.

Село Белянка Шебекинского района остаётся проблемным в плане несанкционированных свалок. Активисты констатировали, что мусор на этой территории убирают плохо. Администрация района сообщила экспертам, что для борьбы со свалками специально приобретут бульдозер.

В настоящее время из 66 отмеченных на карте свалок ликвидировано 45, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Фото регионального отделения ОНФ

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