Активисты ОНФ добились ликвидации 45 свалок в Белгородской области

Рейды показали, что горы мусора вблизи села Беломестное Новооскольского района и села Соколовка Корочанского района ликвидированы, отходы вывезены на полигон ТКО. Также активисты зафиксировали отсутствие мусора в урочище Маршалково в городе Строителе. Уборка последней точки была особенно важна, так как свалка находилась в парке отдыха, где гуляли местные жители.
Село Белянка Шебекинского района остаётся проблемным в плане несанкционированных свалок. Активисты констатировали, что мусор на этой территории убирают плохо. Администрация района сообщила экспертам, что для борьбы со свалками специально приобретут бульдозер.
В настоящее время из 66 отмеченных на карте свалок ликвидировано 45, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Фото регионального отделения ОНФ