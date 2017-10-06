300 тысяч рублей штрафа заплатит белгородский организатор нелегальной миграции

Граждане государств, с которыми действует безвизовый режим, могут находиться в России максимум 90 дней. Потом иностранцы обязаны покинуть страну и могут въехать обратно только через 3 месяца. Остаться в России дольше 90 дней можно только при наличии патента на работу.