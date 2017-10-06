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300 тысяч рублей штрафа заплатит белгородский организатор нелегальной миграции

6 октября 2017, 12:49
Уроженец одной из стран Средней Азии за деньги помог въехать в Россию и остаться здесь двум иностранцам, одному из которых въезд был запрещён.

Благодаря местному пособнику мужчина проставил штампы в документах мигрантов, чтобы они могли встать на миграционный учёт, сообщает пресс-служба областного УФСБ.

В управлении ФСБ по Белгородской области считают, что их услугами могли бы воспользоваться террористы и экстремисты.

Мужчину приговорили к штрафу 300 тысяч рублей за организацию незаконного пребывания в РФ (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Другого «помощника» обвиняют в пособничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 322.1 УК РФ), дело направили в суд. Иностранца, несмотря на запрет пересёкшего границу России, оштрафовали на 130 тысяч рублей по ч. 2 ст. 322 УК РФ.

Граждане государств, с которыми действует безвизовый режим, могут находиться в России максимум 90 дней. Потом иностранцы обязаны покинуть страну и могут въехать обратно только через 3 месяца. Остаться в России дольше 90 дней можно только при наличии патента на работу.

#Новости#Миграция#Граница#Общество
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