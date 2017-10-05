Подделку мясной продукции белгородского производителя нашли в Иркутской области

Запрос проверить мясо пришёл в Россельхознадзор Иркутской области. Подозрения вызвала маркировка продукции: указывался различный срок годности, в названии компании были орфографические ошибки, форма этикетки была другой. Позже выяснилось, что белгородский производитель не имеет никакого отношения к этому мясу и также не имеет договора с ТК «Исток».