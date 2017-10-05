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Подделку мясной продукции белгородского производителя нашли в Иркутской области

5 октября 2017, 16:51
Свиное филе закупило ООО ТК «Исток» из Саянска для детских садов.

Запрос проверить мясо пришёл в Россельхознадзор Иркутской области. Подозрения вызвала маркировка продукции: указывался различный срок годности, в названии компании были орфографические ошибки, форма этикетки была другой. Позже выяснилось, что белгородский производитель не имеет никакого отношения к этому мясу и также не имеет договора с ТК «Исток».

Специалисты ожидают, что прекратить такие нарушения получится с вводом с 2018 года электронной ветеринарной сертификации. Появится возможность прослеживать весь путь производства продукции от фермы до потребителя, сообщает «Интерфакс».

#Новости#Подделка#Мясо#Иркутск#Свинина#Экономика
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