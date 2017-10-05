Обновление городского парка заканчивается в Шебекино Белгородской области

Финансирование
На обустройство дворов и муниципальных территорий в 2017 году Шебекинскому району было выделено 30,930 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 18,5 млн рублей. Они пришли по линии партийного проекта единороссов.
При определении мест, подлежащих обновлению, учитывалось мнение общественности. На обустройство дворов и парка были подготовлены сметы, заключено 15 муниципальных контрактов.
Дворы
По состоянию на 3 октября 11 из 14 дворов отремонтированы. Дорожные работы завершены на всех объектах.
На исполнении у подрядчиков остаются три контракта. По одному из них в планах монтаж контейнерной площадки, по двум другим – поставка и монтаж игрового оборудования для большой детской площадки в районе дома 13 по улице Мичурина. Сама дворовая территория уже отремонтирована. Работы, как ожидается, будут завершены в течение 7-10 дней.
Сейчас по дворовым территориям ведётся приёмка, подготовка документов. У жителей есть некоторые замечания, мы стараемся оперативно на них реагировать. Дмитрий Рубановпредседатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ администрации Шебекинского района
Общественная зона
Также в райцентре продолжаются работы по обустройству общественной зоны с доступом к wi-fi. По словам Дмитрия Рубанова, контракт по этому проекту находится в стадии активного исполнения.
Работы идут полным ходом. Залито основание будущих клумб, смонтирована система полива. Устанавливаются опорные стенки. Все зелёные насаждения уже заказаны и закуплены, едут из Польши. Должно получиться очень красиво.Дмитрий Рубановпредседатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ администрации Шебекинского района
Как отмечает представитель шебекинской администрации, изначально срок окончания работ был установлен на 15 октября. Его пришлось перенести из-за непредвиденных обстоятельств – неподалёку от места строительства случился порыв водовода. Ремонтные работы по его замене заняли некоторое время. Тем не менее, общественная зона с беспроводным интернетом должна быть готова в течение октября.
Парк
На обновление парка в Шебекино местным властям было выделено 11,5 млн рублей. 7,588 млн пришли из федерального бюджета, остальное – из областного.
В процессе обсуждения проекта было предложено, в частности, установить в парке систему наружного освещения, поставить крытую летнюю сцену, капитально отремонтировать детскую площадку, установить на тротуарах дополнительные скамейки и урны, провести капремонт автогородка.
На выполнение работ было заключено пять контрактов. Сейчас из них исполнены четыре – кроме работ по автогородку.
В автогородке примерно на три четверти выставлен бордюрный камень, начинается устройство плиточного покрытия. Мы корректируем проект, чтобы не повредить деревья. По прохождению трассы приходится немножко отклоняться от плана. Думаю, здесь мы закончим в течение двух-трёх недель. Дмитрий Рубановпредседатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ администрации Шебекинского района