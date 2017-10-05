Обновление городского парка заканчивается в Шебекино Белгородской области

На исполнении у подрядчиков остаются три контракта. По одному из них в планах монтаж контейнерной площадки, по двум другим – поставка и монтаж игрового оборудования для большой детской площадки в районе дома 13 по улице Мичурина. Сама дворовая территория уже отремонтирована. Работы, как ожидается, будут завершены в течение 7-10 дней.