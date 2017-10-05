Клинику по расследованию мошеннических схем хотят создать в Белгороде

Я считаю, что такие клиники должны быть во всех остальных высших учебных заведениях, где имеются юридические факультеты. Это наш институт МВД, наш аграрный университет. Почему, например, не выйти с предложением к руководству нашего юридического института МВД, чтобы там была создана специализированная клиника студентов, которые работали бы по мошенническим схемам: отыскивали их в интернете, в социальных сетях, применяли превентивные меры разъяснительного характера для старшего поколения, чтобы пожилой человек не попал на удочку мошенников. Сегодня они [мошенники] действуют нагло, беспринципно, потому что чувствуют свою безнаказанность. Они ищут в нашем законодательстве слабые места и умело их используют, а мы не можем им противопоставить нашу высокую юридическую квалификацию и защитить наше старшее поколение. Александр Панин