Клинику по расследованию мошеннических схем хотят создать в Белгороде

Предложение Александр Панин озвучил на конференции в рамках федерального социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров».
По его словам, в Белгороде действуют две юридические студенческие клиники, которые оказывают бесплатную помощь населению, – на базе НИУ «БелГУ» и Белгородского университета кооперации, экономики и права. Об опыте работы последней из названных клиник рассказала Галина Баркалова.
Клиники работают, прежде всего, с социально незащищёнными слоями населения – пенсионеры, инвалиды, временно неработающие граждане. У студенческих юридических клиник две цели – дать студентам навыки работы и оказать бесплатную юридическую помощь социально незащищённым слоям населения. Участниками клиники являются студенты старших курсов, которые проходят специальную подготовку по юридической дисциплине, приходят практики-юристы из судов, адвокаты, судебные приставы, они проводят мастер-классы, ролевые игры. Студенты ведут приём под руководством опытного куратора. Галина Баркалова
куратор юридической клиники Белгородского университета кооперации, экономики и права
В БУКЭП такая клиника была создана в 2008 году. По словам Галины Баркаловой, пенсионеров волнуют, например, такие вопросы: сын заключил кредитный договор под залог квартиры – не останется ли пенсионерка без жилья в случае неисполнения кредитных обязательств? Или другой пример: нужно ли платить за капремонт пенсионерам? Кроме того, пенсионеры приходят в подобные клиники за помощью после того, как стали жертвами мошенников.
Буквально в пятницу пришла на приём пенсионерка из Шебекинского района, которая рассказала, что по сельской местности ходят представители некой фирмы «Энергорегион» и предлагают установить энергосберегающие аппараты. Если бы пенсионерка вошла в интернет и посмотрела, что это за аппараты, то увидела бы на 25 страницах, что это обман. Аппарат стоит 890 рублей, но пенсионеры платят за него десять тысяч рублей. Галина Баркалова
куратор юридической клиники Белгородского университета кооперации, экономики и права
После обращения пострадавшей было составлено исковое заявление в Октябрьский районный суд о признании договора недействительным, потому что он был заключён в ходе обмана и заблуждении человека.
Я внимательно изучила этот договор и там конкретным пунктом предусмотрено, что покупатель этого аппарата должен гарантировать продавцу, что он является дееспособным, вменяемым и так далее. Ждём рассмотрения искового заявления в Октябрьском районном суде. Также мы помогли этому клиенту написать заявление в УБЭП [Управление по борьбе с экономическими преступлениями – прим. ред.], чтобы пошёл сигнал, и они знали, что фирма начала работать, и будут обращаться жертвы. Галина Баркалова
куратор юридической клиники Белгородского университета кооперации, экономики и права
Это является показательным примером незащищённости пенсионеров, говорит Галина Баркалова, когда в силу возраста и физического состояния пожилые граждане не могут проявить должной осмотрительности.
Я считаю, что такие клиники должны быть во всех остальных высших учебных заведениях, где имеются юридические факультеты. Это наш институт МВД, наш аграрный университет. Почему, например, не выйти с предложением к руководству нашего юридического института МВД, чтобы там была создана специализированная клиника студентов, которые работали бы по мошенническим схемам: отыскивали их в интернете, в социальных сетях, применяли превентивные меры разъяснительного характера для старшего поколения, чтобы пожилой человек не попал на удочку мошенников. Сегодня они [мошенники] действуют нагло, беспринципно, потому что чувствуют свою безнаказанность. Они ищут в нашем законодательстве слабые места и умело их используют, а мы не можем им противопоставить нашу высокую юридическую квалификацию и защитить наше старшее поколение. Александр Панин
уполномоченный по правам человека в Белгородской области
По его словам, правовая защита пенсионеров – это не только профессиональный долг правоохранителей, но и долг сыновей и дочерей. Кроме этого, Александр Панин отмечает, что ликвидация компьютерной безграмотности – это «априори борьба за юридическую грамотность и осведомлённость».