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«Хёндай» сбил подростка на пешеходном переходе в Масловой Пристани

5 октября 2017, 10:39
4 октября в Белгородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.


В 19:30 на улице Зелёной в посёлке Маслова Пристань Шебекинского района «Хёндай Солярис» сбил 16-летнего подростка, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ.

В 22:00 на автодороге «Крым» в Яковлевском районе «Шкода Рапид» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ниссан Жук», за рулём которого сидела 22-летняя девушка. 21-летний водитель «Шкоды» госпитализирован в Яковлевскую ЦРБ, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД

#Новости#Авария#ДТП#Происшествия
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