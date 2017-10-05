«Хёндай» сбил подростка на пешеходном переходе в Масловой Пристани

В 22:00 на автодороге «Крым» в Яковлевском районе «Шкода Рапид» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ниссан Жук», за рулём которого сидела 22-летняя девушка. 21-летний водитель «Шкоды» госпитализирован в Яковлевскую ЦРБ, сообщает областное управление ГИБДД.