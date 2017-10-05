Дачная амнистия для частных домов закончится в марте 2018 года

Под амнистию попадают земельные участки, полученные до 30 октября 2001 года — в этот день начал действовать Земельный кодекс РФ. Если в документе, определяющем право на участок, написано, что он предоставлен на правах пожизненно наследуемого владения, бессрочного пользования или сведения о виде права отсутствуют, то можно оформить участок в собственность.
До 1 марта следующего года частные дома регистрируют без разрешения на ввод в эксплуатацию, но для техплана понадобится разрешение на строительство. Индивидуальным жилым домом считается отдельный дом не выше трёх этажей, в котором живёт одна семья.
В этом году стало сложнее оформить садовые домики, а также гаражи и служебные постройки, поставленные на земле, выделенной для подсобного хозяйства или строительства жилья. Ранее владелец участка мог самостоятельно заполнить декларацию о недвижимости и отдать её вместе с заявлением на госрегистрацию права. Сейчас, чтобы исключить внесение в реестр искажённых сведений, декларацию заменили на техплан.
Его готовит кадастровый инженер после измерения участка и определения его координат.
Обратите внимание, согласно федеральному закону «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», на садовом участке можно возвести только жилое строение, а на дачном возможны два варианта: объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и жилое строение.
Подать документы на регистрацию права собственности можно несколькими способами: лично, через представителя, почтой (подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса) или в электронном виде. С 2017 года документы принимают в любом офисе без привязки к адресу объекта недвижимости, сообщает пресс-служба Росреестра по Белгородской области.