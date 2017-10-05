Дачная амнистия для частных домов закончится в марте 2018 года

В этом году стало сложнее оформить садовые домики, а также гаражи и служебные постройки, поставленные на земле, выделенной для подсобного хозяйства или строительства жилья. Ранее владелец участка мог самостоятельно заполнить декларацию о недвижимости и отдать её вместе с заявлением на госрегистрацию права. Сейчас, чтобы исключить внесение в реестр искажённых сведений, декларацию заменили на техплан.