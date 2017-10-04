Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Выставка для садоводов и огородников открылась в Белгороде

4 октября 2017, 16:17
Тематические выставки «Приусадебный участок» и «Всё для дома» пройдут с 4 по 8 октября в «Белэкспоцентре».

В мероприятиях принимают участие 162 экспонента из 18 регионов России.

Для своего участка белгородцы смогут приобрести необходимые материалы для ведения садоводства: семена, рассаду, инвентарь, средства защиты растений, а также получить консультации специалистов по вопросам растениеводства, садоводства, цветоводства, пчеловодства.

Тематика второй выставки также разнообразна: текстиль, посуда, хозтовары, мебель и предметы интерьера, отопительные и осветительные приборы.

Всех желающих приглашают по адресу ул. Победы, 147а с 10:00 до 19:00.

Организаторами выступили департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды, департамент экономического развития Белгородской области и Белгородская торгово-промышленная палата.

Фото Николая Русанова

#Новости#Огород#Белэкспоцентр#Сад#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18