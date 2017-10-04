Выставка для садоводов и огородников открылась в Белгороде

Для своего участка белгородцы смогут приобрести необходимые материалы для ведения садоводства: семена, рассаду, инвентарь, средства защиты растений, а также получить консультации специалистов по вопросам растениеводства, садоводства, цветоводства, пчеловодства.
Тематика второй выставки также разнообразна: текстиль, посуда, хозтовары, мебель и предметы интерьера, отопительные и осветительные приборы.
Всех желающих приглашают по адресу ул. Победы, 147а с 10:00 до 19:00.
Организаторами выступили департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды, департамент экономического развития Белгородской области и Белгородская торгово-промышленная палата.
Фото Николая Русанова