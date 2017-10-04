Популярность точек доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства, резко выросла после обнуления тарифов

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», общий объём интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе впервые превысил 1 Пб – на 27% больше, чем месяцем ранее.
Как мы и предполагали, отмена платы за выход в интернет в точках Wi-Fi привела к резкому росту спроса на услугу. Решение об обнулении тарифов было принято в том числе из-за того, что в малых населённых пунктах, особенно удалённых, мало возможностей сделать платёж – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Мы убрали эти ограничения – и популярность доступа в интернет сразу выросла. А, значит, наш проект полностью доказывает свои востребованность и предназначение – он предоставляет жителям страны равные цифровые возможности, вне зависимости от размера поселения и его труднодоступности. Михаил Осеевский президент «Ростелекома»
«Ростелеком» с 1 августа этого года отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства. Они строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удалённых и труднодоступных малых населённых пунктах (с населением от 250 до 500 человек). Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с.
По состоянию на 30 июня этого года универсальные услуги связи с использованием точек доступа Wi-Fi оказываются в 4690 населённых пунктах, что составляет 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 тыс. точек). Проложено 35 тысяч км волоконно-оптических линий связи, в настоящее время ведутся работы ещё по 15 тыс. км ВОЛС. В Белгородской области работает 167 таких точек доступа.
К реализации проектапривлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованногоперсонала превышает 9000 человек. Всё оборудование, кабель и другиематериалы, используемые в проекте, исключительно российского производства.