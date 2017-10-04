Популярность точек доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства, резко выросла после обнуления тарифов

Как мы и предполагали, отмена платы за выход в интернет в точках Wi-Fi привела к резкому росту спроса на услугу. Решение об обнулении тарифов было принято в том числе из-за того, что в малых населённых пунктах, особенно удалённых, мало возможностей сделать платёж – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Мы убрали эти ограничения – и популярность доступа в интернет сразу выросла. А, значит, наш проект полностью доказывает свои востребованность и предназначение – он предоставляет жителям страны равные цифровые возможности, вне зависимости от размера поселения и его труднодоступности. Михаил Осеевский президент «Ростелекома»