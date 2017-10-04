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Почти 10,7 млн рублей собрали жители РФ погорельцам Ростова

4 октября 2017, 15:25
Почти 10,7 миллиона рублей перевели на благотворительный счёт жители России в помощь пострадавшим в пожаре в Ростове-на-Дону, эти сведения опубликовала RostovGazeta.

«Деньги разными суммами поступали в течение 1,5 месяцев, сразу после пожара и до 2 октября», – сказано в публикации.

Сбор помощи организовал благотворительный Фонд содействия развитию «Город», его представители решают, на что именно потратить собранные средства. В частности, порядка 1 миллиона рублей направили на расчёт с гостиницами, приютившими пострадавших.

Напомним, в крупном пожаре в центре Ростова, произошедшем в конце августа, погиб один человек, эвакуировали более 500 человек, свыше 100 домов выгорели полностью. Для тушения привлекали авиацию, спасать людей и животных помогали волонтёры и жители города.

#Новости#Ростов#Общество
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