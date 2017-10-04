Почти 10,7 млн рублей собрали жители РФ погорельцам Ростова

«Деньги разными суммами поступали в течение 1,5 месяцев, сразу после пожара и до 2 октября», – сказано в публикации.
Сбор помощи организовал благотворительный Фонд содействия развитию «Город», его представители решают, на что именно потратить собранные средства. В частности, порядка 1 миллиона рублей направили на расчёт с гостиницами, приютившими пострадавших.
Напомним, в крупном пожаре в центре Ростова, произошедшем в конце августа, погиб один человек, эвакуировали более 500 человек, свыше 100 домов выгорели полностью. Для тушения привлекали авиацию, спасать людей и животных помогали волонтёры и жители города.