Почти 10,7 млн рублей собрали жители РФ погорельцам Ростова

Напомним, в крупном пожаре в центре Ростова, произошедшем в конце августа, погиб один человек, эвакуировали более 500 человек, свыше 100 домов выгорели полностью. Для тушения привлекали авиацию, спасать людей и животных помогали волонтёры и жители города.