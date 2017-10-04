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Классические и огромные напольные шахматы появились в школах Белгорода

4 октября 2017, 12:59
Проект «Шахматы в школе» стартовал в школах областного центра с началом нового учебного года.

Причём он реализуется в двух формах: в некоторых общеобразовательных учреждениях он проходит во время третьего часа физкультуры, в других – как внеурочная деятельность.

Так, в Центре образования № 1, гимназии № 12, школах № 40 и 50, а также «Шуховском лицее» восемь классов начальной школы играют в шахматы во время третьего часа урока физической культуры. В 43 других школах Белгорода шахматами занимаются в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования.

Для педагогов были проведены семинары по методам и приёмам обучения игре в шахматы в условиях школы. Также за общеобразовательными учреждениями города закреплены кураторы из числа тренеров-преподавателей отделения «Шахматы» детско-юношеской спортивной школы № 4 Белгорода. Они оказывают всю необходимую методическую помощь педагогам, проводят консультации, принимают участие в семинарах, помогают в организации судейства внутришкольных турниров. Ирина Гричаниковаруководитель управления образования администрации Белгорода

Всего в Белгородской области, по данным регионального департамента образования, более 600 шахматных кружков и клубов.

Шахматы – это очень хороший тренажёр для развития интеллекта. Эта игра развивает ряд важных личностных качеств: умение прогнозировать события, способность принимать правильные решения, эмоциональную устойчивость. Вот почему этот вид спорта так полезен в воспитании подрастающего поколения. Валентина Музыканачальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования области

Ценность занятий шахматами отмечает и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она считает их одними из самых необходимых в развитии школьников.

Фото пресс-службы департамента образования Белгородской области

#Новости#Шахматы#Город
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