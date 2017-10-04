Классические и огромные напольные шахматы появились в школах Белгорода

Так, в Центре образования № 1, гимназии № 12, школах № 40 и 50, а также «Шуховском лицее» восемь классов начальной школы играют в шахматы во время третьего часа урока физической культуры. В 43 других школах Белгорода шахматами занимаются в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования.