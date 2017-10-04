Иная Турция, или Как отдых белгородцев завершился по системе «всё выключено»

Сейчас мы ехали в самолёте, и те, кто с нами летел, рассказывали: «Мы так классно отдохнули в отеле, даже лучше, чем было. У нас там были и бассейны, и всё…». А мы, можно сказать, голодали. Обидно, больно. По-другому не скажешь. Юлия Юдина