Иная Турция, или Как отдых белгородцев завершился по системе «всё выключено»

Не все 220 туристов, прибывших 4 октября ночным рейсом 9132, ожидали возвращения домой в экстремальных условиях. Многих разместили в отели даже лучше тех, где они отдыхали до этого.
Сейчас мы ехали в самолёте, и те, кто с нами летел, рассказывали: «Мы так классно отдохнули в отеле, даже лучше, чем было. У нас там были и бассейны, и всё…». А мы, можно сказать, голодали. Обидно, больно. По-другому не скажешь. Юлия Юдина
Эту группу белгродцев поселили в центре Анталии в трёхзвёздочную Prima.
В нашем хостеле жили 25 человек. Только те, кто отдыхал в Белеке. Те, кто отдыхал в Сиде и в Кемере, их поселили в 5 звёзд и в 4+. Показывали нам фотографии, мы были в шоке… Роман Рябикин
Для Романа и других, отдыхавших в Белеке, вместо пяти звёзд и системы «всё включено» предоставили номера с «пятисантиметровыми» тараканами, сантехникой, которой страшно пользоваться, отсутствием горячей воды и характерным запахом канализации. Хотя, по словам белгородцев, гид, отправлявший их из аэропорта в этот отель, обещал хорошую «четвёрку».
Пауки за дверью живут, отваливающиеся на ходу плинтуса… Кормёжка, конечно, тоже была ужасная… Ирина и Александр Запоточные
Отсутствие нормального питания особенно удручало, не говоря уже о детском меню.
Дети приходят на кухню, спрашивают: «Мама, почему так мало еды?». Картошка недоваренная, наггетсы пережаренные… Салаты, от которых пахло кислятиной… Владимир Григорьев и Юлия Юдина
Еда была однообразная, скудная. И было такое: что не съедали на обед, потом это было замешано с другим блюдом… Я сам повар по образованию, вижу, что делают. Приходилось тратить свои деньги и нервы. Александр Килинной
Туристы питались за свой счёт, питьевую воду получали три раза в день, и набирать её из кулера приходилось в свою тару. А бутылочка покупной в пересчёте на рубли стоила больше 100.
У кого были деньги, скинулись, пошли покупать еду в супермаркет. У кого не было денег, распечатали кредитные карты, которые брали с собой. В день на семью из трёх человек уходило 10 тысяч рублей на питание. Роман Рябикин
Этих молодых людей – Станислава и Владислава Колченко – представили как добытчиков, которые собирали апельсины, ловили для земляков крабов, чтобы группа совсем не осталась без пищи. А потом показали, как это выглядело.
Но самым страшным для всех было отсутствие информации. Приходилось поочерёдно дежурить у ресепшена в ожидании гида, бесконечно звонить на горячую линию туроператора, но каких-то чётких ответов добиться не могли.
Самое страшное, что мы находились в неведении. Были в полном вакууме. супруги Запоточные
Даже в день вылета никто не был до конца уверен в том, что рейс состоится. С обозначенных 15:30 его переносили дважды: сначала на 18:30, а потом на 22:00.
Не обошлось без сюрпризов и с трансфером: за два часа до вылета водитель автобуса наотрез отказался везти пассажиров без сопровождающего.
К счастью, всё разрешилось благополучно. Одни привезли домой загар и море позитива, другие – воспоминания об экстриме последних дней. Оставлять ситуацию просто так никто из последних не намерен.
Будет коллективный иск. Я думаю, что нет смысла предъявлять претензии к авиакомпании, будем предъявлять претензии к туроператору, называть которого пока не будем. Александр Килинной
Единственным приятным воспоминанием о туроператоре в дни ожидания стало общение с гидом Марией. Только она старалась помочь и поддержать. По окончании своей смены в знак прощания Мария оставила для россиян на ресепшене короткое послание, которое они привезли с собой на родину.
Справка. По данным Минтранса, 3 октября авиакомпания «ВИМ-АВИА» выполняла плановый вывоз из-за границы туристов с просроченных рейсов. За прошедшие сутки в Россию 15 рейсами вернулись 1120 человек, в том числе 949 туристов из Антальи. Рейсом 9132 в Белгород были доставлены 220 пассажиров.
Видео Евгения Грицкова и Николая Русанова